Primera línea del Metro de Bogotá sufrirá retrasados en sus fechas de entrega: estas son las razones

La construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá tendrá afectaciones en su cronograma debido a dificultades en la cimentación de una de sus estaciones y al aumento de las redes de servicios públicos que deben ser trasladadas.

Así lo confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán, quien señaló que estos inconvenientes requieren más tiempo y recursos para completar las obras. El proyecto registra un avance del 84 % con corte al 31 de octubre de 2026, frente al 28 % que tenía cuando comenzó la actual administración, en enero de 2024.

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Uno de los problemas está relacionado con la estación 16, ubicada en el sector de El Lago, donde se presentaron dificultades durante los trabajos de cimentación por las condiciones del terreno.

Galán explicó que los suelos de esta zona son blandos y han obligado a replantear parte de las intervenciones. “Ya se encontró la hoja de ruta de solución del problema, ya se está avanzando en eso, pero, obviamente, eso afectó el cronograma”, afirmó el mandatario. La situación compromete los tiempos previstos para completar esta estación.



El segundo inconveniente corresponde al traslado y renovación de las redes de servicios públicos. Según explicó el alcalde, cuando se estructuró el proyecto se contempló intervenir 130 kilómetros de redes, pero durante la ejecución se identificó que la necesidad real asciende a 320 kilómetros.

“Es casi 2.5 veces lo que se proyectó originalmente”, señaló Galán, reiterando que esto se traduce en nuevas intervenciones, mayores recursos y más tiempo de ejecución, además de restricciones para avanzar en las obras de espacio público.

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Sobre este último punto, el alcalde aseguró que la Administración Distrital ya consiguió los recursos para atender las intervenciones adicionales y definió una ruta de trabajo. Sin embargo, reconoció que las actividades pendientes tendrán consecuencias sobre los tiempos del proyecto. “Eso implica más tiempo, más recursos y una afectación al espacio público, porque solamente podemos avanzar en el espacio público cuando esté resuelto el tema de redes”, explicó. Hasta el momento, no presentó una nueva fecha oficial para completar las actividades afectadas.

A estos inconvenientes se suma la falta de trabajadores para avanzar en diferentes frentes de construcción. Galán indicó que ha solicitado al concesionario Metro Línea 1 fortalecer la vinculación de personal, especialmente para los acabados de las estaciones, los cuartos técnicos y la integración de los sistemas de comunicación. El mandatario advirtió que la cantidad de trabajadores disponibles resulta insuficiente para desarrollar simultáneamente las actividades pendientes. La integración de viaducto, trenes, estaciones, redes y sistemas también representa una de las etapas más exigentes de la obra.

Los retos del Metro aumentan en su recta final.



Esta es la etapa más compleja de la obra y en la que se evidencian algunos contratiempos, como la construcción de la estación 16 y la finalización de espacio público por el incremento en los kilometros de redes que deben ser… pic.twitter.com/2Bwb3Jcewc — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) November 13, 2026