Tras primera licitación desierta, tres grupos compiten por construir la línea 2 del metro de Bogotá

Tres grupos empresariales pasaron a la fase final de la licitación para la construcción de la línea 2 del Metro de Bogotá, luego de que el primer intento de ese proceso se declarar desierto.

Se trata de APCA ML2 Bogotá que reúne a Mota-Engil y Spie Batignolles; el segundo, APCA Metro Capital L2, está conformado por Xi’an Metro y Xi’an Rail Transportation Group; y el tercero, APCA Bogotá Metro Capital, está integrado por Sacyr y CAF.

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Las firmas superaron la evaluación independiente y quedaron habilitadas para presentar sus propuestas técnicas y económicas, con las que buscarán quedarse con el contrato para construir y operar esta nueva infraestructura de transporte. Ahora deberán presentar sus ofertas definitivas, que serán evaluadas por la Empresa Metro de Bogotá para seleccionar al futuro concesionario.

“Hoy dimos un paso muy importante para hacer realidad la línea 2 del Metro de Bogotá. Hoy podemos anunciar que los tres grupos que se presentaron para ser precalificados en esta línea tuvieron la revisión correspondiente por un evaluador independiente y pasaron todos los filtros y pueden entrar en la etapa final de licitación pública para presentar propuesta”, celebró el alcalde Carlos Fernando Galán.



Metro de Bogotá operando // Foto: X @CarlosFGalan

Detalles de la segunda línea

La línea 2 tendrá una extensión aproximada de 15,5 kilómetros y contará con 11 estaciones: diez subterráneas y una elevada. Su recorrido comenzará en la calle 72, donde tendrá conexión con la primera línea del metro, y llegará hasta el sector de Fontanar del Río, en la localidad de Suba. El proyecto atravesará sectores de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba, y permitirá realizar el trayecto en aproximadamente 22 minutos. Se estima que podrá movilizar hasta 76.000 pasajeros por hora y sentido.

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El proyecto contará con recursos de la nación, que aportará el 70 % de la inversión, mientras que el Distrito asumirá el 30 % restante. De acuerdo con el cronograma previsto, la adjudicación y la firma del contrato se proyectan para el segundo semestre de 2027.