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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Tres consorcios internacionales competirán para construir la Línea 2 del Metro de Bogotá

Tres consorcios internacionales competirán para construir la Línea 2 del Metro de Bogotá

Mota-Engil, Xi'an Rail y Sacyr lideran los grupos que avanzan a la fase de propuestas técnicas y económicas, con plazo hasta finales de año.

Metro de Bogotá.
Metro de Bogotá.
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 7 de sept, 2026

La Empresa Metro de Bogotá recibió las solicitudes de precalificación de los grupos interesados en construir la Línea 2 del Metro de la capital, que conectará el nororiente con el noroccidente de la ciudad, atravesando las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba. El proyecto contempla 15,5 kilómetros de extensión y 11 estaciones, 10 de ellas subterráneas y una elevada.

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Tres consorcios internacionales se presentaron a la convocatoria. El primero está liderado por la portuguesa Mota-Engil, en alianza con la francesa Spie Batignolles. El segundo lo conforma la china Xi'an Rail Transportation Group, a través de su filial en Colombia. Y el tercero está integrado por la española Sacyr, junto con el también español fabricante ferroviario CAF.

Metro de Bogotá operando
Metro de Bogotá operando //
Foto: X @CarlosFGalan

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Los tres consorcios precalificados avanzan ahora a la segunda fase del proceso, en la que deberán presentar sus propuestas económicas y técnicas, con plazo hasta finales de este año.

Posteriormente, la Empresa Metro de Bogotá evaluará estas solicitudes, lo que incluye la revisión de requisitos jurídicos, financieros y de experiencia.

Se espera que la adjudicación, la firma del contrato y la definición del año de inicio de obras queden definidas en el segundo semestre del próximo año.

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