Inseguridad en Soacha se dispara: hurtos aumentan un 15% y extorsión un 60%

Soacha atraviesa un preocupante panorama de seguridad durante 2026. Cifras de la Policía Nacional señalan que, hasta agosto, más de 3.300 personas fueron víctimas de hurto, mientras la extorsión registró un incremento de 60,87 % frente al mismo periodo de 2025. El municipio presenta, además, aumentos en amenazas y estafas, así como cifras que generan preocupación por la violencia contra las mujeres.

El hurto a personas, identificado como el delito que más afecta a los habitantes de Soacha, aumentó 15 % durante los primeros ocho meses de 2026 frente al mismo periodo del año anterior. Este comportamiento ubica al municipio como la ciudad con mayor crecimiento de este delito entre las seis más pobladas del país. Mientras Soacha registra este incremento, Bogotá, Cali, Barranquilla y Cartagena presentan reducciones; Medellín, por su parte, reporta un aumento de 9,38 %.

Uno de los datos que más llama la atención es el comportamiento de la extorsión. Entre enero y agosto de 2026, este delito aumentó 60,87 % en Soacha, una cifra que, de acuerdo con el comparativo presentado, es 16 veces superior al crecimiento registrado en Bogotá, donde el incremento fue de 3,78 %. A este panorama se suman las amenazas, que aumentaron 14,16 %, y las estafas, con un crecimiento de 9,31 %.

La violencia contra las mujeres también aparece entre las principales preocupaciones. En Soacha se contabilizaron 2.138 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales más de 1.500 víctimas son mujeres. A esto se suma el comportamiento de la trata de personas. Después de 16 años sin superar los dos casos anuales, durante el primer semestre de 2026 el SIEDCO registró seis casos, cinco de ellos con víctimas mujeres.



El balance de seguridad también está marcado por los homicidios. De acuerdo con las cifras del SIEDCO, Soacha cerró 2025 con 193 homicidios, el número más alto registrado en el municipio desde 2014.

Homicidios por año

Danny Caicedo Danny Caicedo

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Ante este escenario, el líder social Danny Caicedo, exsecretario de Gobierno y exconcejal de Soacha, cuestionó la respuesta institucional. Caicedo señaló que los habitantes llevan más de dos años esperando la puesta en funcionamiento de la Sala Integrada de Emergencias y Seguridad (SIES), un proyecto que, según explicó, fue gestionado entre 2020 y 2021. De acuerdo con su declaración, al finalizar la administración anterior, en 2023, solo faltaban algunos detalles para iniciar su operación, pero aseguró que hasta ahora la actual administración no ha pasado de los anuncios en redes sociales.

Caicedo sostuvo, además, que las cifras no corresponden únicamente a una percepción de inseguridad y afirmó que para los habitantes de Soacha estos resultados representan un temor constante frente a la posibilidad de convertirse en víctimas de la violencia.