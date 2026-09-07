Artefacto explosivo detonó en plena vía pública de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá: esto se sabe

Durante la madrugada se registró la detonación de un artefacto explosivo improvisado en el sector de San Francisco, en la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá, según informo la coronel Viviana Mendivelso, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.

De acuerdo con la información preliminar, la explosión no dejó personas lesionadas ni ocasionó daños materiales. Sin embargo, tras conocerse el hecho, las autoridades activaron un componente de investigación criminal e inteligencia policial para establecer las circunstancias y los posibles móviles de la detonación.

#Atención La Policía de Bogotá informó que, durante la madrugada, detonó un artefacto explosivo improvisado en el sector San Francisco, en Ciudad Bolívar. No hubo personas lesionadas ni daños materiales. Equipos de inteligencia, investigación criminal y antiexplosivos adelantan… pic.twitter.com/JHfI1JdzsV — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 7, 2026

Un equipo especializado de antiexplosivos realizó la inspección técnica del lugar con el objetivo de determinar las características del artefacto y recolectar elementos materiales probatorios que contribuyan al avance de la investigación.

La Policía señaló que continúa trabajando para identificar, individualizar y capturar a los responsables. Asimismo, invitó a la ciudadanía a suministrar cualquier información relevante a través de la línea de emergencia 123.