En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Marco Rubio
Riesgo de apagón
Abelardo De La Espriella
Ataque en Ocaña
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Artefacto explosivo detonó en plena vía pública de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá: esto se sabe

Artefacto explosivo detonó en plena vía pública de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá: esto se sabe

La Policía informó que no hubo personas lesionadas ni daños materiales. Equipos especializados adelantan la inspección del lugar y la investigación para establecer quiénes estarían detrás del hecho.

Artefacto explosivo.
Artefacto explosivo. Fotografía de referencia.
Por: Felipe García
|
Actualizado: 7 de sept, 2026

Durante la madrugada se registró la detonación de un artefacto explosivo improvisado en el sector de San Francisco, en la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá, según informo la coronel Viviana Mendivelso, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

De acuerdo con la información preliminar, la explosión no dejó personas lesionadas ni ocasionó daños materiales. Sin embargo, tras conocerse el hecho, las autoridades activaron un componente de investigación criminal e inteligencia policial para establecer las circunstancias y los posibles móviles de la detonación.

Últimas noticias

Estudiantes en una charla con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.
Bogotá

Bogotá pone límites al uso de celulares en los colegios: ABC para entender la restricción

Accidente en el sur de Bogotá este domingo
Bogotá

Noche y madrugada accidentada: vehículos volcados, heridos y trancones en Bogotá

Un equipo especializado de antiexplosivos realizó la inspección técnica del lugar con el objetivo de determinar las características del artefacto y recolectar elementos materiales probatorios que contribuyan al avance de la investigación.

La Policía señaló que continúa trabajando para identificar, individualizar y capturar a los responsables. Asimismo, invitó a la ciudadanía a suministrar cualquier información relevante a través de la línea de emergencia 123.

Relacionados

Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad