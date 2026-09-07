Carrera Allianz Bogotá anuncia fechas: parte de las inscripciones irán para ayudas del terremoto

En respuesta a la emergencia nacional provocada por el sismo del pasado 10 de agosto en el país, la decimosexta edición de la Carrera Allianz 15K de Bogotá anunció cambios. El próximo domingo, 18 de octubre, el propósito no solo será correr, sino apoyar en la reconstrucción social y ayuda humanitaria para los damnificados.

Según anunciaron, el 10 % del costo de cada inscripción individual y colectiva se destinará directamente a la Fundación Allianz Colombia. Con un cupo de 10.000 corredores proyectado para la jornada, se calcula que esta recaudación alcanzará la cifra de $153 millones de pesos.

Sin embargo, el impacto del evento se duplicará gracias a una iniciativa de la compañía aseguradora: Allianz Colombia igualará peso a peso la recaudación total de las inscripciones, elevando la contribución definitiva a $306 millones de pesos para acompañar a las familias afectadas por el terremoto.

"En un momento como el que vive Colombia, la confianza se demuestra con acciones concretas", declaró Juan Francisco Sierra, CEO de Allianz Colombia, en rueda de prensa. Enfatizó que esta edición de la carrera busca convertir cada zancada en una oportunidad tangible de recuperación.



Recorrido de la Carrera Allianz 15K en Bogotá

El recorrido de 15 kilómetros atravesará puntos emblemáticos de la capital. Los atletas inscritos partirán el domingo 18 de octubre desde el Parque Predio Country Comodoro y avanzarán hasta cruzar la meta establecida en el tradicional Parque Simón Bolívar.

Desde su origen en el año 2010, este certamen se ha consolidado como un punto de encuentro para corredores aficionados, corredores de élite y Para atletas con el objetivo común de edificar una sociedad saludable y protegida.

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Además, en una labor junto al Comité Paralímpico Colombiano, la carrera mantendrá su categoría oficial para paratleta, consolidándose como el único evento de su tipo en Colombia en formalizar esta categoría.