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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Hombre murió arrollado por un TransMilenio cuando intentó colarse en el norte de Bogotá

Hombre murió arrollado por un TransMilenio cuando intentó colarse en el norte de Bogotá

En TransMilenio crece la preocupación por las cifras de colados que se presentan en la ciudad y que termina poniendo en riesgo la vida de los usuarios, como este caso.

TransMilenio
TransMilenio
Foto: TransMilenio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de nov, 2026

Crece la preocupación entre el Distrito y TransMilenio por los colados en el sistema de transporte público de Bogotá. En tan solo cinco minutos, se pueden registrar hasta 1.442 casos, equivalente a llenar cerca de nueve buses y muchos hacen maniobras que ponen en riesgo sus vidas para poder lograrlo.

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"La evasión es un problema de salud pública porque trae unas consecuencias a la vida y también a los efectos secundarios por evadir el pasaje, por ser atropellado y, adicionalmente, nos genera caídas de ocupantes dentro de los vehículos cuando tenemos que frenar intempestivamente por un evasor que está tratando de acceder irregularmente al sistema", declaró Natalia Tinjacá, directora de seguridad del sistema de transporte, en diálogo con Noticias Caracol.

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Hombre perdió la vida en Suba al intentar colarse

La preocupación crece cuando los usuarios hacen maniobras que ponen en riesgo sus vidas solo para poder colarse; de hecho, un hombre murió tras ser arrollado por un bus en la estación de la avenida Suba con calle 116 por no querer pagar el pasaje.

Este caso no es el primero y no es aislado a la situación que a traviesa el sistema con los colados. Uno de cada cinco pasajeros accede de forma irregular y más del 77 % lo hace por medio de las puertas laterales del sistema.

Bus de TransMilenio
Bus de TransMilenio
Foto: AFP

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Guardas en peligro por evitar colados en TransMilenio

A esta problemática se ha sumado la inseguridad en el sistema con aquellos que buscan evitar colados, en especial los guardas de seguridad que han sido atacados con armas blancas, incluso, unos llevados a centros hospitalarios.

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Según TransMilenio, los infractores atacaron al personal con piedras, palos e incluso papas bombas en la estación Transversal 86 cuando intentaron hacer un control de vigilancia.

"Sí, lamentablemente también la integridad de nuestros vigilantes se ve siempre vulnerada en ciertas zonas, especialmente cuando llegamos con un esquema fuerte. En la Transversal 86 hay una tasa de evasión alta y por eso en materia del abordaje de la vigilancia llegamos en un esquema fuerte y fuimos atacados con piedras, palos, fuimos también pues increpados y llevamos dos días tratando de sostener esta estación. El llamado es a la protección de la vida y también a reconocer al vigilante y a las vigilantes como seres humanos que pues son vulnerables y que están ejerciendo una función que, pues es proteger el sistema", puntualizó Tinjacá.

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