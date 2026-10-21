TransMilenio les pone tatequieto a los colados: así cambiará el ingreso a las estaciones

TransMilenio tendrá ajustes en varios puntos de Bogotá, donde las condiciones de acceso y el funcionamiento de las puertas hacen parte de las medidas que busca fortalecer la Administración distrital. La intervención se realizará por etapas y contempla cambios en estaciones de distintos corredores de la ciudad.

El proyecto busca coordinar el funcionamiento de los buses con la infraestructura de las estaciones, mejorar los controles de ingreso y facilitar la identificación de problemas técnicos. Con ello, el Distrito espera responder con mayor rapidez ante las fallas que puedan afectar la prestación del servicio.

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¿En qué estaciones de TransMilenio se implementarán las medidas?

La primera fase contempla estaciones ubicadas en la avenida Caracas, la Autopista Norte y la calle 80. En estos puntos funcionan puertas de vidrio con mecanismos electromecánicos tradicionales.



La segunda etapa busca incorporar otras 20 estaciones en corredores como la avenida carrera 68, la avenida Ciudad de Cali, la avenida de Las Américas, la Autopista Sur, en Soacha, y la avenida Caracas.

Según la Alcaldía, estos puntos hacen parte de corredores con alta circulación de pasajeros. La intervención busca fortalecer los controles de acceso y mejorar el funcionamiento de las estaciones.

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¿Cómo funcionará el nuevo sistema para frenar los colados?

Advierten nuevo método para colarse Foto: X; @TransMilenio

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Uno de los cambios previstos es la implementación de un Sistema Inteligente de Gestión y Monitoreo de Puertas, que permitirá supervisar los mecanismos y coordinar su funcionamiento con los buses y el centro de gestión.

Hasta ahora, la sincronización dependía de señales de radiofrecuencia que el conductor debía activar manualmente después de seleccionar el tipo de puerta. Además, las fallas se detectaban cuando el personal en campo o los usuarios las reportaban.

Con la nueva tecnología, las puertas podrán registrar aperturas, cierres, bloqueos y problemas en el suministro eléctrico. También contarán con cámaras y sensores para reconocer las placas de los buses y verificar su proximidad antes de habilitar la apertura correspondiente.

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El sistema incluirá botones luminosos y asistencia auditiva para solicitar la apertura en situaciones excepcionales de falla, sin comprometer la seguridad operacional.

Con estas medidas, la Alcaldía busca dificultar el ingreso irregular y detectar fallas con mayor rapidez. Sin embargo, el Distrito todavía no ha establecido una meta de reducción de colados ni una fecha para completar la intervención en las 49 estaciones de TransMilenio.