Dos accidentes terminaron en tragedia en Bogotá: una joven y un motociclista murieron

Bogotá registró dos accidentes de tránsito durante la madrugada de este miércoles 21 de octubre, en los que murieron dos personas que se movilizaban en motocicleta. Los siniestros ocurrieron en el barrio La Paz, en la localidad de Bosa, y en la autopista Sur con calle 27 Sur.

En uno de los hechos, un adolescente de 16 años resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Las autoridades investigan las circunstancias de ambos accidentes para establecer cómo ocurrieron y determinar posibles responsabilidades.

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¿Cómo ocurrió el accidente en el barrio La Paz, en Bosa?

El primer siniestro ocurrió en el barrio La Paz, al sur de Bogotá. De acuerdo con la información revelada por Edward Porras, de El Ojo de la Noche, el adolescente conducía una motocicleta y habría perdido el control, presuntamente por exceso de velocidad, hasta chocar contra un poste.



Como consecuencia del impacto, la mujer que lo acompañaba murió en el lugar, mientras que el menor fue trasladado a un centro médico debido a la gravedad de sus heridas.

Un testigo relató que vio pasar la motocicleta y que, segundos después, ocurrió el accidente. También señaló que ese punto es complicado, pues, según dijo, ya se han registrado varios choques contra el mismo poste.

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Las autoridades continúan investigando para esclarecer lo sucedido. Aunque la velocidad figura entre los posibles factores del accidente, todavía no se ha determinado si el consumo de alcohol u otras sustancias pudo estar relacionado con el caso.

Motociclista murió tras chocar contra otro vehículo en la autopista Sur

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El segundo accidente ocurrió en la autopista Sur con calle 27 Sur, poco antes del siniestro registrado en Bosa. Según la información divulgada por Edward Porras, un motociclista habría excedido la velocidad y terminó chocando contra un vehículo que transitaba en sentido oriente-occidente.

El impacto provocó la muerte del motociclista. Las unidades de tránsito realizaron las labores correspondientes y revisaron las cámaras de seguridad para establecer cómo ocurrió el choque y determinar las posibles responsabilidades.

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Por ahora, las autoridades investigan ambos casos. Aunque las primeras versiones apuntan al exceso de velocidad como un posible factor, todavía no hay conclusiones definitivas sobre las causas de los siniestros.

Robaron una camioneta durante la madrugada en Bogotá

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Además de los accidentes de tránsito, durante la madrugada de este miércoles se reportó el robo de una camioneta en inmediaciones del aeropuerto El Dorado.

De acuerdo con la información divulgada por El Ojo de la Noche, los delincuentes se movilizaban en un vehículo blanco cuando interceptaron a una familia en la conexión de la avenida Ciudad de Cali con la calle 26.

Los responsables obligaron a los ocupantes de la camioneta a descender. El conductor, su esposa, sus hijos y una adulta mayor quedaron en la vía, mientras los delincuentes escapaban con el vehículo.