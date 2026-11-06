Dos muertos y 10 heridos dejó riña e intento de motín en URI de Puente Aranda, Bogotá

Al menos dos personas murieron y otras 10 resultaron heridas en medio de una riña y un intento de motín registrado en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda, en Bogotá.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos se presentaron al interior de las instalaciones de esta URI, donde se habría desatado un enfrentamiento entre personas privadas de la libertad. La situación generó una emergencia que dejó varias personas lesionadas y obligó a la intervención de las autoridades.

#EnDesarrollo Al menos dos personas muertas y 10 más heridas es el resultado de una riña e intento de motín en la URI de Puente Aranda en Bogotá. pic.twitter.com/P05OHQAwXP — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 6, 2026

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