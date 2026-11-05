Fue algo planeado: estudiante U. Javeriana por robo masivo en los vestieres durante un torneo

Lo que debía ser una jornada deportiva y de integración universitaria en la Universidad Javeriana en Bogotá terminó convertida en un escenario de indignación e inseguridad. Durante la final de un torneo interno de fútbol disputado entre las facultades de Relaciones Internacionales y Odontología, varias estudiantes fueron víctimas de un hurto masivo en los vestidores del centro deportivo de la institución.

En Meridiano BLU habló Isabela Araujo, estudiante de la Facultad de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas y una de las afectadas, quien entregó su testimonio sobre el momento en que descubrieron la desaparición de sus pertenencias:

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"El día de ayer nos encontramos jugando un torneo interno de la universidad. El partido comenzó aproximadamente a las 4:30 de la tarde y terminó a las 6:20. Cuando se acaba el partido, como era una final, habían bastantes personas, fuimos a los vestieres por nuestras pertenencias, que normalmente guardamos ahí, puesto que a la cancha de la universidad únicamente se puede ingresar con carnet y si uno es un estudiante de la universidad o un funcionario, entonces fuimos por nuestras pertenencias y no teníamos nuestros dispositivos electrónicos, que fue como lo más grave de lo que se robaron".

Cámaras de seguridad revelan el modus operandi del sospechoso

De acuerdo con el relato de la estudiante, tras percatarse de lo ocurrido, se procedió a la revisión del material de las cámaras de seguridad instaladas frente a los cambiadores y a lo largo del campus deportivo. En las grabaciones quedó registrado el accionar de un individuo solitario que aprovechó la ausencia temporal de vigilancia en el sector:

"Se revisaron las cámaras y sí se ve a una persona que entra, un hombre con gorra y con unos audífonos que estuvo 25 minutos dentro del baño de las mujeres agarrando todas las cosas. Y lo que se nos da a entender es que probablemente esta persona estaba recibiendo indicaciones por los audífonos de qué hacer o dónde estaban las cosas, pero no tenemos todavía con seguridad como el resultado de la investigación".

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Araujo detalló la forma en que el asaltante ingresó y abandonó las instalaciones deportivas transportando los objetos de valor:

"Esto ocurrió en un intervalo de tiempo donde no había nadie circulando los baños ni seguridad ahí cerca. Por eso es que se sacan las hipótesis de que fue algo planeado. Se ve una sola persona. Era una persona con un bolso, entró con el bolso vacío y pues mientras entraba y salía, iba llenando el bolso y ya al final, cuando sale de la cancha, se puede observar como ya el bolso está lleno de nuestras pertenencias".

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Añadió que el personal de seguridad de la institución realizó el rastreo por video para aportar la identificación facial a las autoridades judiciales:

"Los de seguridad hicieron como el respectivo seguimiento de la persona y según lo que nos indicaron ya más o menos tienen como una cara. Porque le hicieron el seguimiento desde que salió de la cancha y hasta donde se movilizó la persona dentro del campus".

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Millonarias pérdidas

El balance del hurto arrojó que únicamente las estudiantes mujeres resultaron afectadas por la sustracción de sus equipos. Cada una de las víctimas debió levantar un inventario con el costo estimado de los elementos hurtados:

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"Cada una hizo individualmente como el inventario de cuánto dinero perdió aproximadamente... Yo personalmente perdí alrededor de 3.500.000 en los objetos que me robaron. Tengo compañeras que les robaron computador, celular, relojes inteligentes que perdieron aproximadamente 8 millones de pesos; otras compañeras que perdieron computadores también fueron alrededor de 6 millones de pesos".

Respuesta institucional

Luego de conocerse la gravedad del asalto, las estudiantes afectadas sostuvieron un encuentro formal con los directivos del centro universitario para conocer las acciones inmediatas de contingencia y la activación de las pólizas de aseguramiento:

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"Acabamos de tener una reunión todos los afectados con los directivos de la universidad donde pues se nos indicó que la universidad está pendiente del caso, que se van a activar todos los protocolos necesarios, que se van a activar mecanismos internos de la universidad con las pólizas. Lo que nos da a entender que la universidad a través de los seguros y de las pólizas están dispuestos por lo menos a reconocer una parte del dinero que se dio en pertenencias y en objetos materiales".

Pese a la disposición de las directivas, la alumna recalcó la urgencia de fortalecer los controles internos de seguridad para garantizar la tranquilidad en áreas con acceso restringido:

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"La universidad está haciendo todo lo que puede para solucionar la situación, no solo de lo que nosotras perdimos materialmente, sino en materia de seguridad también para que los estudiantes puedan estar más seguros, puesto que una situación así no se debe haber presentado en el campus y menos en una zona cerrada donde solamente los estudiantes tienen acceso y los funcionarios".

Escuche la entrevista: