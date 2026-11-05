Bogotá recibe premio mundial por su estrategia de vivienda Mi Casa en Bogotá

Bogotá obtuvo un reconocimiento internacional por su política de vivienda. La estrategia Mi Casa en Bogotá fue galardonada como el mejor proyecto de vivienda del mundo, en el marco de los World Smart City Awards 2026, uno de los encuentros más importantes sobre innovación y desarrollo urbano.

El premio destaca un modelo de política pública que busca ir más allá de la entrega de viviendas, mediante el apoyo a los hogares de menores ingresos, la transformación de barrios y la conexión de los proyectos habitacionales con los sistemas de transporte masivo.

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De acuerdo con las cifras entregadas por el Distrito, tres de cada cuatro familias beneficiadas por el programa tienen ingresos de hasta dos salarios mínimos. Además, el 64 % de los subsidios han sido asignados a mujeres, muchas de ellas cabeza de hogar.

La estrategia también ha permitido que más de 3.900 víctimas del conflicto armado accedan a una vivienda propia, mientras que otras 2.500 familias han recibido apoyo para mejorar las condiciones de sus hogares.



Vivienda Foto: ChatGPT

“Mi Casa en Bogotá, el programa de la Secretaría Distrital de Hábitat, fue reconocido en los World Smart City Awards 2026, en la categoría Vivienda. Este programa, que es hoy referencia a nivel nacional e internacional, ha contribuido a transformar la realidad de miles de familias bogotanas acercándolas al sueño de tener vivienda propia”, concluyó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

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En materia de renovación urbana, la administración distrital destacó que los subsidios destinados a barrios centrales o en proceso de revitalización pasaron del 4 al 14 por ciento. Según las cifras del programa, el 24 por ciento del suelo urbano está priorizado para procesos de revitalización y las calles de los barrios con proyectos de vivienda registran una mejora del 13 por ciento.

Otro de los componentes destacados es la integración de la vivienda con el transporte público. Más de 6.300 subsidios han sido asignados en entornos del Metro, TransMilenio y TransMiCable. Además, se tienen previstos 88 proyectos de vivienda alrededor de la Primera Línea del Metro de Bogotá, de los cuales seis de cada diez corresponden a vivienda de interés social.

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La secretaria distrital del Hábitat, Vanessa Velasco, aseguró que el reconocimiento demuestra que una política de vivienda puede transformar vidas y barrios, y señaló que el premio representa un compromiso para continuar trabajando por el acceso a una vivienda digna.

“Competir con 533 proyectos de 68 países y ganar dice mucho de lo que estamos haciendo en Bogotá. Este reconocimiento demuestra que una política de vivienda puede cambiar vidas y transformar barrios”, Vanessa Velasco, secretaria distrital del Hábitat.