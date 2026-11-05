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Ataque informático afectó la plataforma de Pico y Placa Solidario en Bogotá

La entidad aseguró que el incidente ya fue contenido y que sus equipos técnicos adelantan investigaciones para establecer el alcance de la afectación y reforzar la seguridad de la información.

Fallas en la página de Pico y Placa Solidario hoy, 24 de diciembre: Secretaría de Movilidad responde
Fallas en la página de Pico y Placa Solidario hoy, 24 de diciembre: Secretaría de Movilidad responde
Foto: ImageFx
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 5 de nov, 2026

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá confirmó un incidente de seguridad informática que afectó la plataforma de Pico y Placa Solidario, utilizada por los conductores para realizar el trámite de pago que les permite circular durante las restricciones de movilidad.

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De acuerdo con la entidad, el ataque fue detectado y contenido, por lo que se activaron los protocolos de seguridad establecidos. Actualmente, los equipos técnicos adelantan un análisis para determinar el alcance de lo ocurrido y establecer si se requieren medidas adicionales para proteger la información.

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La Secretaría aseguró que, hasta el momento, las afectaciones identificadas corresponden únicamente a esta plataforma. Sin embargo, no entregó detalles sobre el tipo de ataque, sus responsables o si se habría comprometido información personal de los usuarios.

Pico y placa solidario aumenta en Bogotá
Pico y placa solidario.
Foto: Secretaría de Movilidad

Pese a esta situación, la entidad informó que los ciudadanos pueden continuar realizando el trámite de Pico y Placa Solidario. No obstante, hizo un llamado a extremar las precauciones al momento de ingresar a la página y suministrar datos personales o realizar pagos.

Entre las recomendaciones se encuentra verificar que los usuarios sean redireccionados únicamente a páginas oficiales terminadas en “.gov.co”. En caso de encontrar enlaces que conduzcan a sitios diferentes, la instrucción es no continuar con el proceso ni efectuar ningún pago.

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También se recomienda revisar cuidadosamente la dirección electrónica de la página www.movilidadbogota.gov.co y evitar ingresar a través de enlaces recibidos por mensajes de texto, redes sociales o aplicaciones de mensajería que no hayan sido publicados por canales oficiales.

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