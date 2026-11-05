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Desarticulan banda que reclutaba menores para trabajos sexuales en Bogotá

Cuatro personas fueron capturadas durante cinco allanamientos en las localidades de Los Mártires y Ciudad Bolívar.

Desarticulan banda que reclutaba menores para trabajos sexuales en Bogotá
La banda instrumentalizaba a adolescentes de 14 y 15 años.
Foto: Policía de Bogotá
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 5 de nov, 2026

En desarrollo de la operación Kratos, la Policía Nacional, a través de la Sijín y en coordinación con la Fiscalía, capturó a cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Dolphins’, tres colombianos y una ciudadana venezolana.

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De acuerdo con la investigación, los señalados facilitaban documentos de identidad falsos y proporcionaban los lugares donde las adolescentes debían realizar estas actividades, con el propósito de evadir los controles de las autoridades.

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Los encuentros se realizaban en un inmueble que funcionaba bajo la fachada de motel. Las menores permanecían en las afueras del establecimiento, donde eran abordadas por posibles clientes.

La Policía identificó diferentes roles dentro de la estructura. Alias ‘Juancho’, quien sería el administrador del establecimiento, presuntamente facilitaba el ingreso de las adolescentes y les suministraba documentación falsa. Alias ‘Luisa’ y ‘Guadalupe’, quienes aparentemente trabajaban como camareras, se encargaban de entregar preservativos y bebidas alcohólicas a las menores.

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También fue capturado alias ‘Mico’, señalado de ser uno de los clientes frecuentes. Según la investigación, en uno de los episodios habría suministrado sustancias a una adolescente para ponerla en estado de indefensión y acceder sexualmente a ella, luego de que se negara a sus exigencias.

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Los cuatro capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía por los delitos de inducción a la prostitución, concierto para delinquir, acto o acceso carnal abusivo con persona puesta en incapacidad de resistir y proxenetismo con menor de edad. Un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Con esta operación, las autoridades aseguran haber afectado las rentas criminales de la estructura en aproximadamente 80 millones de pesos mensuales.

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