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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Pico y placa en Bogotá hoy jueves 5 de noviembre de 2026

Pico y placa en Bogotá hoy jueves 5 de noviembre de 2026

La restricción vehicular aplica este jueves 5 de noviembre para las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 en la capital.

Un tramo de la Carrera Séptima en Bogotá.
Un tramo de la Carrera Séptima en Bogotá. Foto X: @SectorMovilidad
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 5 de nov, 2026

Hoy jueves 5 de noviembre, el pico y placa Bogotá restringe la circulación de vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. La restricción se aplica en un horario comprendido entre 6:00 a.m. y 9:00 p.m., afectando todas las zonas urbanas de la capital. Los conductores afectados deberán considerar las limitaciones de movilidad y planificar sus desplazamientos según estas regulaciones diarias.

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Sanciones por incumplimiento

Infringir el "pico y placa Bogotá hoy" resulta en una multa de aproximadamente $633.232 COP. Además de la sanción monetaria, el vehículo será inmovilizado como parte del procedimiento. Para evitar estas sanciones, se recomienda no circular con vehículos que tengan las placas restringidas. Asimismo, los propietarios pueden revisar alternativas de transporte o ajustar sus horarios observando la normativa vigente.

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Recomendaciones para hoy en Bogotá

Para quienes conducen taxis o motos, es esencial seguir la normativa del "pico y placa Bogotá hoy" y consultar online cualquier actualización. Vehículos eléctricos y de cero emisiones pueden circular sin restricciones. Como alternativas de movilidad durante la restricción de hoy, la utilización de transporte público, carpooling o servicios de transporte colaborativo son recomendables. También es importante verificar en tiempo real las condiciones del tráfico para optimizar los desplazamientos.

Mañana, las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 estarán sujetas a la restricción. Se sugiere a los conductores planificar sus actividades considerando el "pico y placa Bogotá" de cada día y permanecer informados sobre posibles actualizaciones.

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