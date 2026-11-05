Robo masivo en la Universidad Javeriana: más de 10 estudiantes denunciaron millonario hurto

Un robo masivo ocurrido en las instalaciones de la Universidad Javeriana, en el centro de Bogotá, dejó a más de 10 estudiantes sin sus pertenencias.

Los delincuentes habrían ingresado a los camerinos de la institución y aprovechado que los jóvenes se encontraban practicando deporte en una de las canchas de fútbol para revisar sus maletas y llevarse varios objetos de valor.

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La denuncia se conoció en las últimas horas, luego de que las víctimas expusieran lo sucedido a través de redes sociales. De acuerdo con el reporte del Ojo de la Noche, el hurto se habría registrado cerca de las 7:00 de la noche, cuando los estudiantes participaban en una actividad deportiva y dejaron sus objetos personales en los vestidores.

Entre los elementos que fueron reportados como robados se encuentran computadores portátiles, celulares, tabletas, dinero en efectivo y joyas.



Así habrían ingresado los delincuentes a la Universidad Javeriana

Según el testimonio de una persona que trabaja en el lugar, los presuntos responsables habrían entrado por la puerta principal de la universidad, haciéndose pasar por estudiantes.

Al parecer, los delincuentes aprovecharon que los jóvenes estaban concentrados en la cancha de fútbol para dirigirse hasta los camerinos, donde encontraron las maletas y comenzaron a sacar los objetos de valor. Posteriormente, habrían abandonado el lugar con las pertenencias sin que las personas que se encontraban en la zona advirtieran lo que estaba sucediendo.

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Las víctimas solo se percataron de la situación cuando terminaron su actividad física y regresaron a buscar sus objetos personales. Al revisar sus maletas, encontraron que varios elementos habían desaparecido.

Una de las estudiantes afectadas relató la situación y explicó que los robos ocurrieron incluso dentro de los espacios destinados para las mujeres.

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"Me robaron un iPad y un celular. A mí me robaron mi celular y el iPad", contaron algunas de las jóvenes durante la denuncia. Otros estudiantes también reportaron la pérdida de computadores y dinero en efectivo.

Entre los elementos mencionados por las víctimas figuran una MacBook, varios iPad y teléfonos celulares, además de sumas importantes de dinero que algunos estudiantes tenían guardadas en sus pertenencias.

Pérdidas superarían los $60 millones

De acuerdo con el reporte del Ojo de la Noche, unidades de la Policía llegaron al lugar para atender la situación y adelantar las primeras verificaciones. La revisión de los registros de seguridad sería una de las principales herramientas para avanzar en la identificación de los presuntos responsables.

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De manera preliminar, se estima que el valor de los elementos hurtados podría superar los 60 millones de pesos, teniendo en cuenta la cantidad de computadores, dispositivos electrónicos, dinero y demás objetos que denunciaron los afectados.