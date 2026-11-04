Controladores aéreos advierten que fallas en El Dorado se repetirán si no hay inversión tecnológica

La Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo (ACDECTA) lanzó una alerta por las fallas recurrentes en los sistemas de vigilancia y comunicación aeronáutica del país y advirtió que estos episodios representan un riesgo latente para la seguridad aérea. El pronunciamiento se produjo luego de una nueva falla en el sistema de vigilancia radar del Centro de Control en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, que este miércoles afectó durante aproximadamente dos horas la operación aérea nacional.

De acuerdo con la asociación, la falla que se presentó hacia las 12:40 del mediodía obligó a implementar procedimientos de contingencia, entre ellos, la suspensión de despegues y restricciones al tránsito de aeronaves. La situación comprometió los servicios de control aéreo en una extensa región del país y también afectó la capacidad para gestionar vuelos internacionales de sobrevuelo.

Publicidad

El presidente de ACDECTA, Alexander Pérez, señaló que, aunque existen protocolos para enfrentar este tipo de situaciones, la repetición de las fallas incrementa las cargas de trabajo de los controladores y genera una mayor dependencia de su experiencia y capacidad de respuesta para mantener la seguridad de las operaciones.

Las consecuencias también se sintieron en diferentes terminales aéreas. En el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla se reportaron seis vuelos cancelados y cuatro retrasados, mientras que en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro se registraron ocho cancelaciones y 26 demoras. En el Olaya Herrera de Medellín fueron cancelados nueve vuelos y uno más tuvo que ser desviado al Oriente antioqueño.



En Bucaramanga también se reportaron afectaciones: dos vuelos de la ruta Bogotá-Bucaramanga-Bogotá y uno que cubría el trayecto Medellín-Bucaramanga fueron cancelados. Además, hubo demoras en la operación del aeropuerto Palonegro por los problemas de comunicación en Bogotá.

Ante este panorama, ACDECTA insistió en que la respuesta de la Aeronáutica Civil no puede limitarse a reparar los equipos cada vez que ocurre una falla. La organización pidió inversiones estructurales, modernización del hardware y software de las salas de control aéreo y medidas que garanticen la confiabilidad y continuidad de los servicios.

Publicidad

La asociación, además, aseguró que ya ha advertido a la Aerocivil sobre estos problemas mediante derechos de petición, comunicaciones oficiales e informes técnicos. También pidió fortalecer la dirección de las dependencias responsables de los servicios aeronáuticos con profesionales que tengan la experiencia y la idoneidad técnica necesarias.

Finalmente, ACDECTA manifestó su preocupación por las afectaciones a los pasajeros y sus itinerarios, y reiteró que se necesitan soluciones de fondo para evitar que estas fallas sigan comprometiendo la operación y la seguridad aérea en Colombia.