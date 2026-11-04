Aceite de cocina usado amenaza las redes de alcantarillado de Bogotá: alerta en restaurantes

Todos los días, miles de personas preparan alimentos en sus hogares y en restaurantes. Sin embargo, después de cocinar, surge una pregunta que no siempre tiene una respuesta clara: ¿qué hacer con el aceite que ya se usó?

Aunque para muchos puede parecer inofensivo desecharlo por el lavaplatos o el sifón, esta práctica puede generar problemas en las tuberías y afectar el funcionamiento del sistema de alcantarillado.

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En Bogotá, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAB) advirtió sobre las afectaciones que provoca el manejo inadecuado de grasas y aceites de cocina usados. La situación preocupa especialmente en sectores comerciales donde se concentran establecimientos dedicados a la preparación de alimentos, como el Parque de la 93.

¿Cómo afecta el aceite de cocina usado a las redes de alcantarillado?

El Acueducto de Bogotá explicó que cuando los aceites y las grasas llegan al sistema de alcantarillado se acumulan y compactan, lo que puede provocar obstrucciones en las tuberías. Estas afectaciones pueden agravarse durante las temporadas de lluvias y ocasionar daños en la infraestructura, malos olores y otros problemas ambientales y sanitarios.



Ante esta situación, la EAAB, la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma) y el movimiento educativo Palmas por el Planeta renovaron su compromiso para promover la correcta disposición del aceite de cocina usado, tanto en los hogares como en los establecimientos comerciales.

Aceite de cocina usado. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Como parte de esta iniciativa, las entidades impulsan la campaña 'Cada uno por su lado como el agua y el aceite', con esto se busca enseñar a la ciudadanía por qué es importante separar estos dos elementos y evitar que los residuos de aceite terminen en las tuberías.

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De acuerdo con la Empresa de Acueducto, desde 2024 se han realizado 259 visitas pedagógicas a zonas de restaurantes de Bogotá, con el propósito de orientar a los empresarios sobre la instalación, el uso y el mantenimiento adecuado de las trampas de grasa.

Estos dispositivos permiten retener los residuos grasos antes de que lleguen a las redes de alcantarillado y, por eso, requieren revisiones y limpieza periódicas para funcionar correctamente.

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La jornada más reciente de sensibilización se desarrolló en el Parque de la 93, donde los restaurantes se comprometieron con mejores prácticas para el manejo de estos residuos. La Asociación Amigos del Parque 93 también se vinculó a la iniciativa para acompañar a los empresarios y fortalecer las medidas de protección del entorno.

La gerente de la EAAB, Natasha Avendaño, señaló que acciones sencillas, como reenvasar el aceite usado en los hogares y contar con trampas de grasa en los restaurantes, contribuyen a prevenir daños en las tuberías, reducir costos y proteger el medioambiente.

Por su parte, Fedepalma destacó la importancia de desarrollar actividades de educación y sensibilización para evitar que el aceite de cocina usado sea vertido en los sistemas de alcantarillado.

Parque de la 93 en Bogotá. Foto: tomada de redes.

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¿Qué hacer con el aceite de cocina usado?

La campaña busca que los ciudadanos adopten hábitos adecuados para deshacerse de este residuo. En los hogares, una de las recomendaciones principales es dejar enfriar el aceite después de usarlo, envasarlo en un recipiente y llevarlo a un punto de recolección autorizado.

En los restaurantes, además de disponer correctamente el aceite usado, es importante contar con trampas de grasa y garantizar su mantenimiento para evitar que estos residuos lleguen a las redes públicas.

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Bogotá tendrá jornada de recolección de residuos y educación ambiental

Como parte de estas actividades de sensibilización, el próximo 8 de noviembre de 2026 se realizará una jornada de Plogging Bogotá 2026, una actividad en la que los participantes caminan, trotan o corren mientras recogen residuos en el espacio público.

La actividad contará con la participación de la Secretaría Distrital del Hábitat, Fedepalma y el Acueducto de Bogotá, que también llevarán mensajes sobre la disposición adecuada de residuos como el aceite de cocina usado, los pañitos y los condones.

Los participantes iniciarán el recorrido en la Plaza de los Artesanos, ubicada en la carrera 60 # 63A-52, y finalizarán en el parque La Araña, en el barrio San Felipe, en la calle 75 con carrera 22. En este último punto habrá actividades pedagógicas dirigidas a los asistentes.

