Distrito radica presupuesto de $42,7 billones para 2027: el 78 % será destinado a inversión

La Administración Distrital radicó ante el Concejo de Bogotá el proyecto de presupuesto para la vigencia 2027, que asciende a 42,7 billones de pesos y busca garantizar la continuidad de las principales obras de infraestructura, programas sociales y servicios esenciales de la ciudad.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, del total de los recursos, 33,2 billones de pesos, equivalentes al 77,9 %, serán destinados a inversión. Otros 5,7 billones se utilizarán para funcionamiento, mientras que 3,8 billones estarán dirigidos al servicio de la deuda.

Distrito radica presupuesto de $42,7 billones para 2027.

Publicidad

La propuesta presupuestal corresponde al último año de ejecución del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027 y tiene como objetivo avanzar en el cumplimiento de las metas de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, priorizando la culminación de proyectos y el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes.

En materia de educación, el Distrito contempla la entrega de ocho colegios nuevos y ocho restituidos, además de garantizar la continuidad del Programa de Alimentación Escolar para más de 733 mil estudiantes y el transporte escolar para 103 mil. También se proyectan cerca de 500 mil millones de pesos para programas de acceso y financiación de educación superior.



En movilidad, los recursos permitirán avanzar en la ejecución de la primera línea del Metro de Bogotá, las troncales alimentadoras, la troncal de la calle 13 y el corredor de la carrera Séptima. También se contempla la reparación y el mantenimiento de la malla vial.

Para el sector salud, se prevé garantizar el aseguramiento y la atención de más de 1,7 millones de afiliados al régimen subsidiado, así como culminar y poner en funcionamiento centros de salud.

Publicidad

En seguridad, el presupuesto busca fortalecer las capacidades de los organismos de seguridad, garantizar la operación del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) y avanzar en la construcción y entrega de estaciones de bomberos.

Por su parte, en Integración Social se proyecta mantener el programa Ingreso Mínimo Garantizado, atender a más de 76.700 niñas y niños de primera infancia y fortalecer los servicios para personas mayores y las redes de comedores comunitarios.

Publicidad

La distribución sectorial contempla 9,1 billones de pesos para educación, 6,8 billones para movilidad y 5,4 billones para salud. A Integración Social se destinarían 2,4 billones, mientras que seguridad tendría 1,1 billones de pesos.

Bogotá panorámica Foto: AFP

Junto con el proyecto presupuestal, la Administración presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2027-2037, que proyecta un crecimiento económico de Bogotá por encima del promedio nacional. Según el documento, la economía de la capital creció 3,5 % en 2025, frente al 2,6 % del país, y para 2026 se estima un crecimiento del 2,9 %.

El proyecto de presupuesto inicia ahora su trámite en el Concejo de Bogotá, donde será estudiado y discutido antes de su eventual aprobación.