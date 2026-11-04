Distrito radica presupuesto de $42,7 billones para 2027: el 78 % será destinado a inversión

La Administración Distrital radicó ante el Concejo de Bogotá el proyecto de presupuesto para la vigencia 2027, que asciende a 42,7 billones de pesos y busca garantizar la continuidad de las principales obras de infraestructura, programas sociales y servicios esenciales de la ciudad.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, del total de los recursos, 33,2 billones de pesos, equivalentes al 77,9 %, serán destinados a inversión. Otros 5,7 billones se utilizarán para funcionamiento, mientras que 3,8 billones estarán dirigidos al servicio de la deuda.
Publicidad
La propuesta presupuestal corresponde al último año de ejecución del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027 y tiene como objetivo avanzar en el cumplimiento de las metas de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, priorizando la culminación de proyectos y el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes.
En materia de educación, el Distrito contempla la entrega de ocho colegios nuevos y ocho restituidos, además de garantizar la continuidad del Programa de Alimentación Escolar para más de 733 mil estudiantes y el transporte escolar para 103 mil. También se proyectan cerca de 500 mil millones de pesos para programas de acceso y financiación de educación superior.
En movilidad, los recursos permitirán avanzar en la ejecución de la primera línea del Metro de Bogotá, las troncales alimentadoras, la troncal de la calle 13 y el corredor de la carrera Séptima. También se contempla la reparación y el mantenimiento de la malla vial.
Para el sector salud, se prevé garantizar el aseguramiento y la atención de más de 1,7 millones de afiliados al régimen subsidiado, así como culminar y poner en funcionamiento centros de salud.
Publicidad
En seguridad, el presupuesto busca fortalecer las capacidades de los organismos de seguridad, garantizar la operación del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) y avanzar en la construcción y entrega de estaciones de bomberos.
Por su parte, en Integración Social se proyecta mantener el programa Ingreso Mínimo Garantizado, atender a más de 76.700 niñas y niños de primera infancia y fortalecer los servicios para personas mayores y las redes de comedores comunitarios.
Publicidad
La distribución sectorial contempla 9,1 billones de pesos para educación, 6,8 billones para movilidad y 5,4 billones para salud. A Integración Social se destinarían 2,4 billones, mientras que seguridad tendría 1,1 billones de pesos.
Junto con el proyecto presupuestal, la Administración presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2027-2037, que proyecta un crecimiento económico de Bogotá por encima del promedio nacional. Según el documento, la economía de la capital creció 3,5 % en 2025, frente al 2,6 % del país, y para 2026 se estima un crecimiento del 2,9 %.
El proyecto de presupuesto inicia ahora su trámite en el Concejo de Bogotá, donde será estudiado y discutido antes de su eventual aprobación.