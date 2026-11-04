Extraña desaparición de una mujer en TransMilenio: salió del trabajo y no llegó a casa

Bogotá registró una noche difícil luego de enfrentar varios hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades. Entre ellos, un ataque con arma de fuego contra un conductor de TransMilenio en el centro de la ciudad, la incautación de más de 50 kilos de marihuana en el aeropuerto El Dorado y la desaparición de una mujer de 30 años.

Se trata de Catalina Chalá Gómez, quien es asesora del Banco de Occidente y salió de su lugar de trabajo cerca de las 6:30 de la tarde, pero no regresó a casa. La última comunicación con su familia fue sobre las 7:00 de la noche, cuando señaló que estaba en la estación Universidades y se dirigía hacia el portal de Suba.

Publicidad

De acuerdo con lo revelado por Edward Porras, del ‘Ojo de la Noche’, la mujer no volvió a su vivienda y la Policía Nacional ha verificado las cámaras de seguridad para establecer su paradero.

“Lo cierto es que la mujer no ha regresado a casa y por eso la alerta de la Policía Nacional”, indicó Porras en su reporte.



Foto: TransMilenio.

¿Dónde fue vista Catalina por última vez?

Publicidad

De acuerdo con la información de Porras, Catalina salió de la entidad bancaria donde trabaja alrededor de las 6:30 de la tarde. Más tarde, se contactó con sus familiares y les dijo que se encontraba en la estación Universidades, desde donde tenía previsto desplazarse hasta el portal de Suba.

Después de esa comunicación no se conocieron más detalles sobre sus movimientos. Por tal razón, las autoridades adelantan la revisión de las cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido que habría realizado la mujer y establecer qué ocurrió después de su última llamada.

Publicidad

Hasta el momento, se desconoce si la mujer abordó un bus de TransMilenio o si llegó al portal de Suba. Tampoco se han entregado detalles sobre las circunstancias de su desaparición.

¿Qué otros hechos reportó Edward Porras en Bogotá?

Publicidad

En el mismo informe del ‘Ojo de la Noche’, Porras dio cuenta del ataque contra un conductor de TransMilenio en el deprimido de la calle 26, cerca de la estación Centro Memoria. Un hombre que habría descendido de una motocicleta disparó varias veces contra el trabajador, quien fue trasladado a un centro asistencial. La Policía adelanta la recolección de pruebas para identificar al responsable.

Además, en el aeropuerto El Dorado fueron incautados más de 50 kilos de marihuana en dos procedimientos. En uno encontraron más de 21 kilos ocultos en 30 latas de proteína que tenían como destino Tunja. En el otro, hallaron más de 29 kilos dentro de un compresor de aire enviado desde Buga hacia Villavicencio.