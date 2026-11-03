“Le voy a hacer la maldad”: las crudas amenazas de 'Los Faraones II' a sus víctimas en Bogotá

Una granada, posibles represalias contra personas que habrían entregado información a las autoridades y presuntos contactos con funcionarios activos de la DIJÍN y Antinarcóticos hacen parte de las revelaciones de la Fiscalía sobre la organización delincuencial Faraones II. Durante la audiencia de medida de aseguramiento, el fiscal presentó audios obtenidos mediante interceptaciones telefónicas en los que se escuchan conversaciones entre sus integrantes y que darían cuenta de cómo operaba esta estructura y sus posibles conexiones con autoridades.

¿Cómo operaban los Faraones II?

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De acuerdo con la Fiscalía, Faraones II comenzó a operar el 29 de mayo de 2021 y habría mantenido sus actividades hasta agosto de 2026. La estructura se dedicaba a la fabricación y comercialización de marihuana, cocaína y drogas sintéticas como tusi, éxtasis, ketamina, popper y metanfetamina, además de medicamentos controlados como Rivotril y clonazepam, en localidades como Antonio Nariño, Ciudad Bolívar, Kennedy, Tunjuelito y Puente Aranda.

La organización era liderada por Sneyder Javier Álvarez Rodríguez, conocido como alias 'Snape' o 'Gordo Damián', quien, según el fiscal, coordinaba la compra de insumos, la fabricación de las sustancias, la fijación de precios y la distribución. Una de las modalidades utilizadas era camuflarse entre conductores de plataformas de transporte y vehículos particulares para realizar las entregas sin despertar sospechas.



La Fiscalía identificó una división de funciones entre nueve procesados. Alexa Katherine Noboa Mora habría coordinado actividades junto con sus hermanos Dayane Corbacho Mora y Alan Anderson Rondón Mora, y su madre, Carolina Mora Alcalá. Diego Avella Leal, alias 'Cachorro', y Luisa Fernanda Cruz López serían expendedores, mientras que Daniela Camelo Medina y Diego Andrés Bonilla Rojas, alias 'El Sargento', estarían encargados de suministrar las sustancias y los insumos.

¿Qué audio reveló la Fiscalía?

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En uno de esos audios, alias 'Gordo Damián', identificado como Sneyder Javier Álvarez Rodríguez, habla con su expareja, alias 'Alexa', sobre una persona a la que presuntamente le lanzarían una granada. En la conversación también hacen referencia a alguien que habría entregado información y advierten sobre los riesgos de movilizarse y comprar en determinados sectores porque, según dicen, la zona está caliente. Este intercambio fue presentado por la Fiscalía como parte del material probatorio contra la organización.

Pero las interceptaciones también dejaron al descubierto presuntos vínculos con integrantes activos de la Policía. Según la investigación, Dayane Corbacho Mora habría tenido una relación sentimental con un uniformado de Antinarcóticos, pero no sería la única con alguna relación o conversación con algún funcionario, aún activo, pues alias 'Alexa' también habría mantenido comunicación con un funcionario activo de la DIJÍN.

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En otra de las grabaciones, 'Alexa' le pregunta al hombre dónde trabaja y este responde: "En la DIJÍN". Posteriormente, ella le manifiesta que está involucrada en un problema y que la están buscando, presuntamente por un problema de alias 'Gordo Damián'. Le pide ayuda y el funcionario le propone encontrarse al día siguiente para hablar y revisar qué pueden hacer.

En otras conversaciones interceptadas, alias 'Gordo Damián' le dice a Alexa: "Todo este tiempo hemos sido bandidos, abra los ojos (...) nosotros hemos sido narcotraficantes". Para el ente acusador, estos diálogos hacen parte de las pruebas que permiten establecer el conocimiento que tenían los integrantes sobre las actividades ilícitas que desarrollaban.

Según el ente acusador, el cabecilla también financiaba la compra de precursores, supervisaba la dosificación, autorizaba las entregas de droga y almacenaba el dinero producto de las ventas.

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Este caso hace parte de la Operación Kratos, megaoperativo encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella y las fuerzas públicas, que dejó 172 capturados, 114 allanamientos, 11 armas de fuego y tres granadas incautadas. También fueron decomisados estupefacientes, celulares y 10,1 millones de pesos en efectivo, en una ofensiva contra 12 estructuras criminales en Bogotá.