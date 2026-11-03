Antonio Navarro Wolff recibe el último adiós: figuras políticas lo despiden en el norte de Bogotá

Las exequias del exconstituyente y expolítico de izquierda Antonio Navarro Wolff se realizan en el norte de Bogotá, donde dirigentes y distintas figuras de la política colombiana se congregaron para acompañar la ceremonia religiosa en su memoria.

El encuentro tiene lugar en la parroquia del cementerio Jardines del Recuerdo, escenario al que llegaron representantes de diferentes sectores políticos para despedir al dirigente y participar en los actos fúnebres.

A esta hora se realizan las exequias del exconstituyente Antonio Navarro Wolff en la parroquia del cementerio Jardines del Recuerdo, en el norte de Bogotá. Varios dirigentes y figuras de la política colombiana llegaron al lugar para despedir al exsenador de la República. El padre… pic.twitter.com/KzFLqrx327 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 3, 2026

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¿Dónde se realizan las exequias de Antonio Navarro Wolff?

La ceremonia se lleva a cabo en la parroquia del cementerio Jardines del Recuerdo, ubicado en el norte de Bogotá. Este es el lugar escogido para realizar los actos religiosos de despedida del exconstituyente.



Hasta este punto de la capital han llegado varios dirigentes y figuras de la política nacional, quienes se hicieron presentes para acompañar las exequias y despedir a Navarro Wolff.

El padre Francisco de Roux es el encargado de presidir las exequias del exsenador. El sacerdote dirige la ceremonia religiosa que se desarrolla en la parroquia del cementerio Jardines del Recuerdo.

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¿Quién fue Antonio Navarro Wolff?

Antonio Navarro Wolff nació en 1948 en Pasto, Nariño. Aunque inició su trayectoria profesional como ingeniero sanitario y llegó a desempeñarse como docente universitario, su vida tomó otro rumbo en 1974, cuando ingresó al Movimiento 19 de Abril (M-19). Décadas después se convirtió en una de las figuras centrales de la política colombiana y tuvo un papel determinante en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

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Su acercamiento al movimiento armado estuvo relacionado con su participación en el movimiento estudiantil de los años setenta y su interés por la situación política del país. Dentro del M-19 ascendió hasta convertirse en segundo comandante, bajo el liderazgo de Carlos Pizarro. En 1984 y 1985 coordinó las negociaciones de paz con el gobierno de Belisario Betancur, aunque los diálogos no llegaron a buen término.

En mayo de 1985 sufrió un atentado en una cafetería de Cali. Un militar lanzó una granada que explotó cerca de donde se encontraba. El ataque le provocó la pérdida de media pierna y afectó un nervio de la lengua, una lesión que todavía le ocasiona dificultades para pronunciar algunas palabras.

En 1990, bajo el liderazgo de Navarro y Carlos Pizarro, el M-19 firmó un acuerdo de paz con el gobierno de Virgilio Barco, que permitió su transformación en una organización política.

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Posteriormente, la organización tuvo una participación destacada en la Asamblea Nacional Constituyente. Navarro fue uno de sus tres presidentes, junto con Horacio Serpa y Álvaro Gómez Hurtado. La nueva Constitución Política fue proclamada el 4 de julio de 1991. Ese mismo proceso político consolidó su paso a los cargos públicos. Durante el gobierno de César Gaviria fue nombrado ministro de Salud y en 1994 volvió a aspirar a la Presidencia, aunque obtuvo menos del 4 % de los votos.