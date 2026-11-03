Hallan cuerpo de un hombre en hotel del centro de Bogotá: investigan presunto caso de homicidio

Las autoridades investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en un hotel del centro de Bogotá. El caso ocurrió el lunes 2 de noviembre, luego de que la comunidad alertara sobre un posible homicidio en un establecimiento ubicado en la carrera Décima con calle 22.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía asumió las labores para esclarecer lo ocurrido e identificar a la víctima. De acuerdo con la información preliminar, se trataría de un hombre de aproximadamente 33 años.

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¿Dónde encontraron el cuerpo del hombre en Bogotá?

Según la información entregada por las autoridades, hacia las 12:30 p. m., unidades del CTI de la Fiscalía y de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron al lugar para realizar los procedimientos correspondientes.



El cuerpo habría sido encontrado en el segundo piso del hotel, ubicado en inmediaciones de la estación San Diego de TransMilenio.

La Fiscalía confirmó que adelanta las indagaciones, pero hasta el momento no ha entregado detalles sobre el desarrollo del caso. Las autoridades tampoco han revelado la identidad del hombre ni las circunstancias de su muerte.

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FOTO: suministrada por la Fiscalía General de la Nación

¿Qué se sabe de la investigación por el presunto homicidio?

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Como parte de las labores investigativas, las autoridades revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel y de sus alrededores para reconstruir lo ocurrido y establecer posibles responsabilidades.

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, entidad encargada de adelantar los procedimientos para identificar a la víctima y determinar la causa de muerte.

Entre tanto, habitantes y comerciantes del sector manifestaron su preocupación por los hechos de inseguridad registrados en la zona durante las últimas semanas.

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¿Qué antecedentes de violencia se han registrado en el centro de Bogotá?

El centro de Bogotá ha registrado hechos de violencia relacionados con el microtráfico y las disputas territoriales. Uno de ellos ocurrió el 23 de enero de 2026, cuando un ataque con granada en el barrio Santa Fe dejó 14 personas heridas y causó la muerte de un adulto mayor.

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El hecho fue atribuido a una disputa por el control de zonas de expendio de drogas entre estructuras como Los Boyacos y células del Tren de Aragua.

La violencia también se ha registrado en sectores como San Bernardo, donde se han presentado homicidios relacionados con disputas entre bandas.

Frente a este panorama, el 28 de octubre de 2026, las autoridades adelantaron la Operación Kratos, que incluyó 114 allanamientos en Santa Fe y San Bernardo. Durante el operativo fue capturado alias Mailo, señalado de participar en ataques con explosivos y homicidios selectivos.

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Las autoridades también reportaron acciones contra líderes criminales vinculados a ataques con armas de fuego y extorsiones en la zona.