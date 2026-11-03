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Pico y placa en Bogotá: tenga en cuenta las restricciones para el martes 3 de noviembre

La restricción vehicular aplica este martes 3 de noviembre para las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 en la capital.

Un tramo de la Carrera Séptima en Bogotá.
Un tramo de la Carrera Séptima en Bogotá. Foto X: @SectorMovilidad
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 3 de nov, 2026

Pico y placa en Bogotá este martes 3 de noviembre

Hoy martes 3 de noviembre, la restricción de pico y placa Bogotá hoy afecta a los vehículos particulares cuyas placas terminan en 6, 7, 8, 9 y 0. La restricción vehicular está operativa desde 6:00 a.m. hasta 9:00 p.m. Esta medida busca mejorar la movilidad y reducir el tráfico en las principales arterias de la ciudad. Los conductores deben estar atentos a las señales en las vías y cumplir con esta normativa, para evitar problemas legales.

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Sanciones por incumplimiento

El incumplimiento de la restricción pico y placa Bogotá hoy podría acarrear una multa significativa para los dueños de vehículos. Aunque el monto exacto no se encuentra disponible en las fuentes consultadas, tradicionalmente, las consecuencias incluyen un comparendo por infracción. Además, existe el riesgo de que el vehículo sea inmovilizado de ser sorprendido en circulación fuera del horario permitido. Para evitar sanciones, se recomienda a los conductores planificar su tránsito con antelación.

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Recomendaciones para hoy en Bogotá

En pico y placa Bogotá hoy, los conductores pueden considerar el uso de opciones como el transporte público o servicios de movilidad compartida. Los vehículos eléctricos y las motocicletas no están cobijados por la medida, lo que les permite circular sin restricciones. Para evitar inconvenientes, es recomendable verificar el estado del tráfico en tiempo real mediante aplicaciones móviles o servicios de movilidad.

Recuerde que mañana miércoles el pico y placa Bogotá cambiará y serán otras las placas restringidas. Anticipe sus desplazamientos y evite sanciones planificando su jornada adecuadamente. La organización es clave para una movilidad eficiente en la ciudad.

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