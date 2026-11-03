Hallan cuerpo sin vida en las vías del tren de Bogotá: esto se sabe

Concluyó el primer puente festivo de noviembre con un balance favorable en materia de movilidad, tras el plan retorno del pasado lunes. Sin embargo, en Bogotá la delincuencia sigue generando preocupación entre la ciudadanía y las autoridades también investigan el hallazgo de un cuerpo sin vida en el norte de la ciudad.

El caso se conoció durante la madrugada, cuando un peatón encontró el cuerpo de una persona en las vías del tren, a la altura de la calle 97 con NQS, en la localidad de Chapinero. Tras el hallazgo, el ciudadano avisó a la Policía para que atendiera la situación.

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De acuerdo con lo revelado por Edward Porras, de 'El Ojo de la Noche' de BLU Radio, las autoridades todavía desconocen qué ocurrió con la víctima y trabajan para establecer su identidad.

Los investigadores de la Sijín quedaron a cargo de las labores para determinar las circunstancias de la muerte. Por ahora, no se han entregado detalles sobre las causas del fallecimiento ni sobre cómo llegó la persona hasta ese punto de la vía férrea.



¿Qué se sabe del cuerpo encontrado en las vías del tren en Bogotá?

El hallazgo ocurrió en un corredor ferroviario del norte de Bogotá y fue reportado por un peatón que transitaba por el sector. La Policía llegó al lugar para adelantar las primeras verificaciones y dar inicio a las actuaciones correspondientes.

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La investigación busca establecer quién era la persona encontrada sin vida y qué sucedió antes de su muerte. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si se trató de un accidente o de un hecho relacionado con otra circunstancia.

¿Qué otros hechos reportó Edward Porras en Bogotá?

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Edward Porras también se refirió al plan retorno del puente festivo. Las autoridades de tránsito reportaron normalidad en las vías de ingreso a Bogotá. En el corredor Bogotá-Villavicencio, el paso para los vehículos que salían de la capital fue cerrado en el kilómetro cero, en el barrio El Uval, para facilitar el ingreso de los viajeros.

El ‘Ojo de la Noche’ también informó sobre nuevas denuncias contra los presuntos integrantes de una banda señalada de cometer robos en establecimientos comerciales. Una comerciante de Barrios Unidos aseguró que varios hombres llegaron a su negocio en un vehículo gris, los intimidaron con armas y los obligaron a entregar el dinero de las ventas y acceder a sus cuentas bancarias.

La víctima calculó las pérdidas en cerca de ocho millones de pesos y afirmó que, pese a tener videos y datos del vehículo, no logró formalizar la denuncia de manera presencial.