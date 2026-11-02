Así quedó la cancha de El Campín tras concierto de Ryan Castro: ¿apta para fútbol?

El 31 de octubre en Bogotá se llevó a cabo el ‘Awooween’ de Ryan Castro, su primer concierto en el estadio Nemesio Camacho El Campín que contó con más de 40.000 personas y convocó miles de disfraces para hacer un recorrido en sus mejores canciones como artistas.

Sin embargo, este show contó con un gran montaje que volvió a poner en la lupa el estadio y Sencia, su administradora, del cuidado que se le ha dado a la cancha y si podrá estar lista o no para el miércoles, 4 de noviembre, día en que Millonarios recibirá a América de Cali por la Liga BetPlay.

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“A las 3:00 a. m. iniciaron las labores de desmontaje de la infraestructura del espectáculo. En tan solo 13 horas, a las 4:00 p. m., se completó el 100 % del desmontaje. Más de 1.500 personas participaron en esta operación de gran escala, que permitió liberar la superficie para iniciar los trabajos de mantenimiento y recuperación”, indicaron desde Sencia el 1 de noviembre sobre el trabajo de la cancha.

Lo cierto es que, a diferencia con BTS, este concierto no necesitó retirar la gramilla, por ende, se espera que sí pueda estar lista para el miércoles se lleve a cabo el duelo entre embajadores y escarlatas, además, que desde el Distrito se le está haciendo seguimiento a este recinto para que se pueda cumplir con todas las actividades sin problema.



Así quedó la cancha de El Campín tras concierto de Ryan Castro // Foto: suministrada

En ese orden, la cancha no presenta grandes daños y necesita de un fuerte cuidad, el cual, según Sencia, ya se está haciendo para que el fútbol pueda convivir sin problema en el recinto deportivo.

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"La evaluación preliminar evidencia un crecimiento favorable del césped, sin afectaciones generalizadas significativas. Se observan marcas superficiales y zonas puntuales con decoloración, asociadas a la cobertura temporal y a la reducción de exposición a la luz natural", añadieron.

Se identifica mayor compactación de la superficie como resultado de las cargas soportadas durante el evento.

Asimismo, durante tres días se realizarán trabajos de riego controlado en toda la cancha, aireación, peinado y corte del césped. Estas labores buscan recuperar su color natural, reducir la compactación y mejorar las condiciones de la superficie y así pueda rodar el balón sin problema, evitando lesiones y más.