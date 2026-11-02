Turista sufrió un lamentable momento en Airbnb: encontró una fea sorpresa en Bogotá

Un turista chileno denunció el robo de varias pertenencias valoradas en más de $15 millones durante su estadía en un apartamento alquilado a través de Airbnb en Bogotá. Ricardo Molina, quien se encontraba en la capital para visitar a sus seres queridos antes de continuar su viaje a Chile, aseguró que encontró una ventana rota, dos maletas abiertas y su ropa regada por el suelo del inmueble.

El caso ocurrió en el conjunto residencial Dorado Living Port, cerca del aeropuerto El Dorado. Entre los elementos hurtados se encuentran un computador de Apple, un iPad que había comprado recientemente en Canadá, dinero en efectivo en dólares y dos maletas.

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La víctima calculó que las pérdidas superan los 5.000 dólares, equivalentes a más de $15,6 millones, de acuerdo con la tasa de cambio de $3.132 mencionada en el borrador. El turista publicó un video en el que muestra las condiciones en las que encontró el apartamento y relata lo ocurrido.

¿Dónde apareció la ubicación del computador robado al turista?

Uno de los detalles que compartió Miranda fue el resultado del rastreo de su computador portátil. Según su testimonio, la herramienta de localización mostró un punto en el sector de la carrera 91A con calle 75, frente al colegio Nidia Quintero de Turbay.

Esta información podría servir como referencia para las averiguaciones, aunque no permite establecer quién tiene el equipo ni identificar a la persona responsable del presunto hurto.

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El turista afirmó que tanto él como el responsable del alojamiento acudieron a reportar lo ocurrido. Según su relato, la Policía llegó al día siguiente para adelantar diligencias, incluida la toma de huellas. Miranda también difundió una captura de pantalla que, de acuerdo con su versión, corresponde al registro de la denuncia.

¿Qué cuestionó el turista sobre la seguridad del conjunto residencial?

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Además de denunciar el robo de sus pertenencias, Miranda cuestionó la reacción del personal de vigilancia. Según contó, cuando llegó al conjunto residencial, los guardias revisaron sus pasaportes y lo acompañaron hasta el apartamento. Sin embargo, señaló que le llamó la atención su reacción después de descubrir el robo.

A partir de esa reacción, manifestó sospechas sobre una posible relación de los vigilantes con los hechos y mencionó a ASEISA Seguridad Integral, empresa que vinculó al servicio de vigilancia del conjunto residencial. Sin embargo, no existen pruebas que permitan establecer la participación de los trabajadores en el robo.

Miranda explicó que debía continuar su viaje a Chile para reunirse con sus familiares y que no podía permanecer indefinidamente en Bogotá mientras avanzaban las diligencias. Por esa razón, difundió su experiencia en redes sociales con el propósito de visibilizar el caso y las circunstancias en las que, según su relato, perdió sus pertenencias.