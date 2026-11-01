Celebraciones en Halloween en Bogotá dejan 89 capturas y más de mil comparendos de movilidad

El balance de seguridad corresponde a los hechos registrados el 31 de octubre y las primeras horas del primero de noviembre. La Policía también informó sobre tres homicidios que no estarían relacionados con la celebración.

La Policía Metropolitana de Bogotá entregó el balance de seguridad de la celebración del Día Dulce, con un reporte de 89 personas capturadas por diferentes delitos y la incautación de 715 armas cortopunzantes durante el 31 de octubre y las primeras horas del primero de noviembre de 2026.

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Según la institución, durante este periodo se registró un homicidio menos en comparación con la misma fecha del año anterior. En total, las autoridades reportaron tres homicidios que no ocurrieron en el marco de la celebración: uno estaría relacionado con un hecho de intolerancia y los otros dos, al parecer, con ajustes de cuentas. Estos casos dejaron una persona capturada.

En el balance de atención, la Policía informó que recibió 22.807 llamadas y registró 11.792 motivos de atención por parte de las patrullas de vigilancia.



De estos requerimientos, 6.816 estuvieron relacionados con situaciones que afectaron la convivencia ciudadana, entre ellas riñas, exceso de ruido y otros comportamientos contrarios a la convivencia.

En materia de prevención, los uniformados incautaron cuatro armas de fuego y 715 armas cortopunzantes. Además, impusieron 765 órdenes de comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia: 715 por porte de armas cortopunzantes y 50 por riñas.

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La Policía también reportó 1.020 comparendos impuestos a vehículos y motocicletas. De ese total, 326 correspondieron a incumplimientos del decreto distrital de restricción. Durante estos procedimientos fueron inmovilizadas 101 motocicletas.

Por su parte, el balance de la Secretaría de Movilidad señaló que durante el horario de restricción, entre el 29 de octubre y el primero de noviembre, se registró una fatalidad en siniestros viales. La víctima no era usuario de motocicleta.

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Esta cifra representa una reducción del 75 % frente a 2024, cuando se reportaron cuatro personas fallecidas en las vías. Sin embargo, se mantiene igual al registro de 2025, cuando también hubo una fatalidad.

En cuanto a los controles de movilidad realizados durante las tres jornadas, las autoridades impusieron 3.231 comparendos e inmovilizaron 1.649 vehículos. La velocidad promedio en los principales corredores de Bogotá fue de 27,3 kilómetros por hora, un 1,1 % menos frente al mismo fin de semana de Halloween del año anterior.