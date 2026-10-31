Autoridades investigan un posible caso de muerte por ébola en Colombia

El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) adelantan investigaciones epidemiológicas y pruebas de laboratorio para confirmar o descartar un posible caso de ébola en Colombia, luego de identificar a dos ciudadanos colombianos que regresaron de República Democrática del Congo y fueron diagnosticados con malaria.

De acuerdo con el reporte de las autoridades sanitarias, uno de los pacientes, de 33 años, falleció este 31 de octubre en una institución hospitalaria de Palmira, Valle del Cauca. El segundo, de 50 años, permanece bajo aislamiento y atención médica en Cali.

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El diagnóstico confirmado para ambos pacientes es malaria por Plasmodium falciparum, es decir, la forma más grave de paludismo en los seres humanos. Sin embargo, debido a sus antecedentes de viaje a territorio africano y a la presencia de síntomas febriles, las autoridades activaron los protocolos de vigilancia epidemiológica para descartar otras enfermedades de importancia en salud pública, entre ellas el ébola.

El Ministerio de Salud precisó que se tomaron las muestras correspondientes y que actualmente se adelantan las verificaciones de laboratorio. Hasta el momento, no se ha confirmado que alguno de los dos pacientes tenga ébola.



Como parte de la respuesta sanitaria, los equipos del Instituto Nacional de Salud y las autoridades territoriales realizan investigaciones de campo en Cali y Palmira para establecer los lugares que visitaron los ciudadanos durante su permanencia en República Democrática del Congo, identificar posibles antecedentes de exposición y determinar si tuvieron contacto con otras personas que puedan requerir seguimiento.

Adicionalmente, las autoridades informaron que están haciendo seguimiento a otras dos personas identificadas durante la investigación inicial, quienes manifestaron tener diagnóstico de malaria y encontrarse bajo tratamiento médico.

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El Ministerio de Salud y el INS mantienen la coordinación con las instituciones prestadoras de servicios de salud y las autoridades territoriales para garantizar la atención de los pacientes, la toma y el procesamiento de las muestras y el cumplimiento de los protocolos establecidos.