Colombia refuerza controles aeroportuarios por alerta internacional ante brote de ébola en África

La alerta internacional por ébola mantiene en máxima atención a las autoridades sanitarias, especialmente después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó de “alto” a “muy alto” el nivel de riesgo dentro de la República Democrática del Congo (RDC). En Colombia, la directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Diana Pava, aseguró que, aunque el virus tiene un bajo potencial pandémico, su alta tasa de mortalidad obligó a intensificar el monitoreo en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos.

“Es un virus que tiene muy bajo potencial pandémico. Lo que preocupa es que está relacionado con la letalidad (...) Hay que tener mucha precaución con las personas que tienen contacto con África y con quienes cuidan a personas que realmente han estado enfermas. Por eso es importante hacer un monitoreo estricto de los signos de alarma que ha dado la OMS”, afirmó Pava.

La preocupación internacional ha aumentado debido a que en la RDC ya se reportan más de 750 casos sospechosos y al menos 177 muertes asociadas al brote. Según ha advertido el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, uno de los principales factores de alerta es que la emergencia estaría relacionada con una variante poco común del virus, denominada Bundibugyo.

Esta cepa sólo ha sido identificada en dos brotes previos, uno en Uganda, en el año 2000, y otro en la República Democrática del Congo, en 2012. Lo que genera mayor preocupación es que actualmente no existen vacunas ni tratamientos específicos aprobados para combatir esta variante.



Aunque las autoridades sanitarias insisten en que el riesgo de propagación internacional sigue siendo bajo, Colombia ya activó un monitoreo reforzado en terminales aéreas, marítimas y pasos fronterizos, en coordinación entre el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud. La alerta preventiva también se ha extendido al sector turístico y al personal que pueda tener contacto con viajeros internacionales.

Por su parte, Tedros también dijo que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas asignó 60 millones de dólares para atender esta crisis sanitaria, recursos que se suman a los 3,9 millones de dólares previamente liberados por la OMS desde su fondo de emergencias.