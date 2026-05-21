¿Hay riesgo de nueva pandemia? Médicos Sin Fronteras y lo que preocupa tras nuevos casos de ébola

El brote de ébola en la República Democrática del Congo empezó a generar preocupación por su rápida expansión y por tratarse de una cepa poco conocida. Sin embargo, desde el ámbito epidemiológico llaman a la calma frente a un posible escenario de pandemia.

Mauricio Albela Miranda, consejero de Epidemiología de Médicos Sin Fronteras, explicó en Mañanas Blu 1030 que el ébola es una enfermedad hemorrágica que se transmite a través del contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas. Cabe destacar que, aunque no es tan contagiosa como otras enfermedades, su gravedad la convierte en una amenaza significativa.

“Es una enfermedad muy cruel, porque se lleva por delante familias y comunidades enteras, sobre todo en países donde los recursos son limitados”, señaló.

En este caso, el virus identificado presenta una tasa de mortalidad estimada entre el 25% y el 40%, y corresponde a una variante para la cual no existe aún una vacuna aprobada.



"Este virus es bastante desconocido porque solo hay dos epidemias anteriores, una en 2007 en Uganda y otra en 2012 en Congo", agregó el experto.

El origen de este brote estaría relacionado con el contacto entre humanos y murciélagos en zonas mineras del este del Congo, esto habría facilitado la propagación inicial. A esto se suma el contexto de conflicto armado y precariedad en los sistemas de salud, factores que dificultan la contención temprana.

La Organización Mundial de la Salud declaró la situación como una emergencia de salud pública de importancia internacional, tras confirmarse la expansión del virus a nuevas regiones, incluyendo casos en Uganda.

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Pese a la alerta, Albela fue enfático en descartar un riesgo global. Sin embargo, el aumento acelerado de casos y su llegada a países vecinos como Uganda elevan el riesgo de propagación regional. Según Médicos Sin Fronteras, el foco de alerta está en la capacidad de contención en estos territorios, más que en una expansión global.

"No creemos que haya ese riesgo. Como decía antes, no hay evidencia de una epidemia de ébola de ni siquiera de grandes grupos de casos fuera de África".

En este sentido, el consejero aseguró que el principal foco de preocupación está en los países vecinos con sistemas de salud frágiles, donde puede haber una mayor propagación del virus.

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Frente a eventos masivos como el Mundial de Fútbol de 2026, el especialista también descartó riesgos significativos de contagio internacional, señalando que la transmisión del virus no es tan fácil como en otras enfermedades respiratorias.

Por ahora, la prioridad de las autoridades sanitarias y organizaciones internacionales es contener el brote en la región y acelerar el desarrollo de posibles vacunas para esta nueva variante.

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