Mundial 2026 en Nueva York: revelan cómo ir sin gastar una fortuna en transporte, hospedaje y comida

La organización del Mundial 2026 en la sede compartida entre Nueva York y Nueva Jersey no solo avanza en temas deportivos y de logística para los partidos, así como el Fan Festival. También empezó a revelar información práctica para los miles de viajeros internacionales que planean asistir al torneo, incluidos los colombianos.

En entrevista para Blu Radio con el NYNJ Host Committee y Julie Coker, presidenta y CEO de NYC Tourism + Conventions, se conocieron detalles sobre transporte, hospedaje, movilidad hacia el estadio, opciones económicas y zonas recomendadas para quienes visiten la ciudad durante la Copa del Mundo.

¿Cómo llegar desde los aeropuertos de Nueva York y Nueva Jersey?

Uno de los puntos destacados por las autoridades turísticas tiene que ver con la conectividad de la región. La sede contará con tres grandes aeropuertos internacionales y múltiples opciones de transporte público.



Para quienes lleguen a través del JFK Airport o del Newark Liberty Airport, las recomendaciones oficiales incluyen:



Utilizar sistemas AirTrain conectados con metro y trenes

Aprovechar conexiones con NJ Transit y Amtrak

Priorizar transporte público frente al alquiler de vehículos

Según explicó Julie Coker, los visitantes también podrán usar taxis autorizados o aplicaciones de transporte, aunque insistió en que las conexiones ferroviarias y de metro son una de las alternativas más económicas para entrar a la ciudad.

¿Cómo ir al MetLife Stadium durante el Mundial 2026?

El MetLife Stadium será sede de la final del Mundial el 19 de julio de 2026 y concentrará buena parte del movimiento de aficionados.

Frente a la movilidad hacia el escenario, el NYNJ Host Committee señaló que el torneo será un evento “centrado en transporte público”.

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Entre los planes anunciados están:



Refuerzo de servicios ferroviarios de NJ Transit

Operación de buses lanzadera oficiales

Restricción del protagonismo del vehículo particular

Coordinación especial con autoridades de movilidad y seguridad

La organización indicó que el plan regional completo será revelado en los próximos días y que incluirá detalles de rutas, capacidad y posibles servicios adicionales.

¿Conviene alquilar carro en Nueva York para el Mundial?

Las autoridades turísticas de la ciudad consideran que no será necesario.

Julie Coker afirmó que uno de los mayores atributos de Nueva York es que los visitantes pueden desplazarse sin vehículo gracias a la cobertura del sistema de transporte público, que moviliza millones de pasajeros diariamente.

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Además, recordó que el costo base del metro ronda los 3 dólares y permite llegar a buena parte de la ciudad.

El mensaje coincide con la estrategia de movilidad planteada para el Mundial, enfocada en reducir congestiones y facilitar el acceso masivo mediante trenes y buses.

¿Dónde hospedarse para ahorrar dinero durante el Mundial?

Ante la alta demanda hotelera que se espera en Manhattan, NYC Tourism recomendó considerar zonas alternativas con buena conexión de transporte y precios más accesibles.

Entre las áreas mencionadas están:



Long Island City

Astoria

Downtown Brooklyn

Según Julie Coker, estos sectores permiten mantener conexión con estaciones estratégicas como Penn Station y Port Authority, además de ofrecer opciones más cómodas para familias.

¿Dónde comer barato cerca de las zonas del Mundial?

La ciudad también busca posicionarse como destino gastronómico durante el torneo, pero con alternativas para distintos presupuestos.

Las recomendaciones incluyen espacios de comida rápida, mercados y food halls ubicados cerca de nodos de transporte, como:



Moynihan Train Hall

Market 57

New World Mall Market en Queens

Según NYC Tourism, muchos de los mejores lugares para comer en la ciudad no necesariamente son restaurantes tradicionales, sino espacios comunitarios y mercados locales.

¿Habrá ambiente colombiano y latino durante el torneo?

Las autoridades turísticas resaltaron que la comunidad colombiana ya tiene fuerte presencia en sectores de Queens, especialmente en Jackson Heights.

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Además, el Rockefeller Center albergará el Telemundo Fan Village, espacio donde serán transmitidos en español los 104 partidos del Mundial.

NYC Tourism también indicó que trabaja en contenidos y guías enfocadas en experiencias latinas y colombianas dentro de la ciudad, incluyendo recomendaciones gastronómicas y culturales.

¿Cómo ahorrar en un viaje al Mundial 2026?

De acuerdo con NYC Tourism + Conventions, la ciudad contará con recursos especiales para viajeros que buscan controlar gastos durante el torneo.

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Entre las opciones mencionadas aparecen:



Actividades gratuitas en distintos barrios

Recorridos comunitarios

Menús de precio fijo en restaurantes

Uso intensivo del transporte público

La entidad aseguró que la idea es que los visitantes puedan vivir el Mundial sin depender exclusivamente de planes de alto presupuesto.