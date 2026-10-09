MinSalud refuerza vigilancia sanitaria ante el fenómeno de El Niño en Colombia

El Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud (INS) reforzaron las medidas de vigilancia epidemiológica y preparación hospitalaria en Colombia, tras la declaratoria oficial del fenómeno de El Niño por parte del IDEAM. Las entidades buscan anticipar los riesgos para la salud de la población, ante una probabilidad del 83 % de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte hasta el primer trimestre de 2027.

Las autoridades intensificarán el seguimiento a enfermedades respiratorias, afectaciones por altas temperaturas, enfermedades transmitidas por vectores y problemas asociados al consumo de agua y alimentos en condiciones inadecuadas. También vigilarán eventos como la desnutrición aguda, la morbilidad y mortalidad materna, las enfermedades cardiovasculares, la EPOC y el asma.

Publicidad

Dentro de las medidas, las instituciones prestadoras de servicios de salud deberán mantener actualizados sus planes hospitalarios de emergencia y realizar un seguimiento diario a su capacidad de respuesta, con el fin de identificar posibles afectaciones que comprometan la continuidad de la atención. Además, las entidades territoriales deberán mantener activas las Salas de Análisis de Riesgo Ambiental y fortalecer sus laboratorios de salud pública.

La vigilancia también se concentrará en los incendios de cobertura vegetal, la exposición al humo y el deterioro de la calidad del aire, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Circular Externa 031 de 2026. Estas acciones deberán coordinarse con la información ambiental para facilitar decisiones oportunas según los riesgos de cada territorio.



Las medidas tendrán especial atención en niñas y niños, personas mayores, mujeres gestantes y pacientes con enfermedades respiratorias, cardiovasculares o crónicas. También se tendrá en cuenta a quienes permanecen expuestos a altas temperaturas por sus actividades laborales, como las personas que trabajan al aire libre y los vendedores ambulantes.

Por su parte, el INS trabaja en un mecanismo para entregar información al público y convocará a la academia para consolidar un centro de información sobre los riesgos asociados al fenómeno climático.