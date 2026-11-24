La planificación familiar en Colombia comienza a reflejar un cambio en la participación de los hombres en las decisiones sobre anticoncepción. Entre enero y septiembre de 2026, un total de 13.200 hombres se realizaron la vasectomía, una cifra que representa un incremento del 3 % frente al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 12.820 procedimientos, según datos de Profamilia.

De acuerdo con el reporte, el 84,1 % de los hombres que eligieron este método anticonceptivo tiene entre 29 y 59 años, mientras que el 15,9 % corresponde a jóvenes de entre 18 y 28 años.

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La tendencia también presenta diferencias regionales: Antioquia y la región Caribe concentran el 45,8 % de los procedimientos, equivalentes a 6.045 usuarios; la región Centro registra 3.765, que representan el 28,5 %, y Occidente suma 3.390, correspondientes al 25,7 %. Además, de cada 100 personas que optaron por un método anticonceptivo permanente durante los primeros nueve meses del año, 35 fueron hombres.



Mayor participación masculina en la planificación

Para Profamilia, estos resultados muestran avances hacia una anticoncepción más corresponsable, en la que los hombres también asumen decisiones sobre su futuro reproductivo.

“Cuando Profamilia empezó a ofrecer la vasectomía, hablar de que un hombre planificara era casi impensable en Colombia. Más de cinco décadas después, vemos cómo esa conversación ha ganado espacio”, señaló Jonathan Vargas, gerente de Salud de la entidad.



Cómo funciona la vasectomía

Se trata de un método anticonceptivo permanente, con una efectividad cercana al 99 %, que se realiza de manera ambulatoria y con anestesia local. Durante el procedimiento, el profesional de salud bloquea los conductos deferentes, encargados de transportar los espermatozoides desde los testículos, para impedir que lleguen al semen. La intervención dura pocos minutos y, después de un periodo de observación, el paciente puede regresar a casa el mismo día.



Sin embargo, no ofrece protección anticonceptiva inmediata: es necesario continuar utilizando otro método hasta que un examen confirme que ya no hay espermatozoides en el semen.



Los mitos

Según Profamilia, la vasectomía no disminuye el deseo sexual, no afecta la erección ni la capacidad de alcanzar el orgasmo. La eyaculación continúa de manera habitual, aunque, una vez confirmada la efectividad del procedimiento, el semen deja de contener espermatozoides.

En el marco del Día Mundial de la Vasectomía, la entidad invitó a los hombres a informarse y consultar con profesionales de salud sobre esta alternativa.