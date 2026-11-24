La falta de un objetivo común entre los diferentes actores del sistema de salud se ha convertido en uno de los principales obstáculos para superar la crisis y avanzar hacia un modelo que responda a las necesidades de la población. Así lo advirtió Juan Carlos Giraldo, presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, ACHC, quien hizo un llamado al Gobierno, las EPS, las IPS y los demás sectores a superar las visiones fragmentadas y construir acuerdos alrededor de un mismo propósito.

Durante su intervención en el Encuentro Nacional Salud Consciencia, Giraldo señaló que cada actor parece tener una interpretación distinta de lo que debería ser el objetivo del sistema, situación que ha dificultado la construcción de consensos y la toma de decisiones. Como ejemplo, recordó la respuesta del país durante la pandemia de covid-19, cuando, según dijo, la emergencia permitió que todos los sectores trabajarán con claridad sobre una meta compartida.

Médico, sistema de salud. Fotografía de referencia tomada de Magnific.

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“Eso es lo que no hemos tenido hoy, o lo que no estamos teniendo durante todos estos años. Tenemos que encontrar ese objetivo común”, afirmó.

Para el dirigente gremial, ese propósito debe estar orientado hacia un sistema de salud basado en valor, cuyo principal indicador sea mejorar las condiciones de salud de la población. Esto implica dejar de concentrar las discusiones exclusivamente en los intereses particulares de cada sector y avanzar hacia acuerdos que permitan aumentar la esperanza de vida, reducir la carga de enfermedad y ampliar los años de vida saludable de los colombianos.



Giraldo también insistió en que la salud debe entenderse no solamente como un derecho individual, sino como un derecho colectivo. A su juicio, reconocer el sistema como una construcción de todos permitiría fortalecer su defensa y generar una mayor corresponsabilidad entre ciudadanos, instituciones y autoridades.

En ese sentido, hizo un llamado al Gobierno actual y a las próximas administraciones para que asuman una de sus responsabilidades fundamentales: fomentar el sistema de salud. Esto, explicó, debe incluir procesos de pedagogía para que la ciudadanía conozca sus derechos, sus deberes, las rutas de atención y los mecanismos para ejercer control sobre los diferentes actores.

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El presidente de la ACHC planteó, además, tres grandes asuntos que deberían orientar los acuerdos de sociedad en materia de salud. El primero es aprovechar el conocimiento y los diagnósticos existentes para convertirlos en decisiones y tratamientos adecuados. Advirtió que el país cuenta con información suficiente sobre los problemas del sector, pero esta no siempre se traduce en acciones efectivas.

Enfermera es una sala de hospital. Fotografía tomada dl banco de imágenes gratis Magnific.

El segundo reto es comprender la sostenibilidad del sistema de manera integral, superando las discusiones limitadas a los recursos financieros y teniendo en cuenta las condiciones necesarias para garantizar su funcionamiento.

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Finalmente, propuso avanzar en una política de bienestar humano que permita integrar asuntos que tradicionalmente han quedado por fuera de las discusiones del sector, como la atención a las personas sanas, los servicios sociales complementarios, el cuidado, la longevidad y la soledad.