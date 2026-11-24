El Gobierno Nacional prepara un nuevo ajuste a las reglas de giro directo de los recursos de la salud. A través de un borrador de decreto del Ministerio de Salud, se busca echar para atrás dos de los artículos del Decreto 930 de 2026, que había elevado al 90 % el porcentaje mínimo de recursos que las EPS debían girar directamente a hospitales, clínicas y proveedores de tecnologías y medicamentos.

La nueva propuesta plantea regresar al porcentaje mínimo del 80 %, que se aplicaría a las EPS que están bajo vigilancia especial, intervención administrativa o liquidación, así como a aquellas que no cumplen con los requisitos financieros de patrimonio adecuado. En otras palabras, el Gobierno busca reducir en diez puntos porcentuales el giro mínimo obligatorio que había establecido recientemente.

Hospital de Popayán. Suministrada.

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Pero el cambio también abre la posibilidad de que algunas EPS tengan mayor libertad para decidir cuánto dinero giran directamente a los prestadores. Las entidades que cumplan con los requisitos de patrimonio adecuado y no estén bajo las medidas mencionadas podrán postular voluntariamente los recursos y definir el porcentaje que destinan al giro directo. Esta posibilidad también se contempla para las EPS que cumplan las condiciones financieras frente a los recursos de presupuestos máximos.

En la justificación del proyecto, el Ministerio señala que aumentar el giro directo al 90 % puede reducir demasiado el dinero que queda en manos de las EPS para cubrir sus gastos de funcionamiento, administrar los recursos, atender contingencias y cumplir con sus obligaciones financieras. Según el documento, el problema del sistema no se resuelve únicamente aumentando el porcentaje de dinero que se gira directamente, sino mejorando la rapidez con la que esos recursos llegan a los prestadores de salud.



Otro de los cambios importantes tiene que ver con el orden en que las EPS deberán solicitar los pagos a través de la ADRES. El borrador establece que tendrán prioridad los acuerdos de pago global prospectivo, seguidos de los pagos por capitación, los pagos por paquetes o conjuntos de servicios y, posteriormente, los pagos por evento. Con esto, se busca favorecer los contratos que permiten organizar y anticipar los pagos por los servicios de salud.

Sala de hospital. Foto: imagen de archivo, Magnific.

Además, se establece una prioridad especial para las obligaciones relacionadas con la atención de mujeres embarazadas, madres y recién nacidos. Es decir, sin importar el tipo de contrato que exista entre la EPS y el prestador, los pagos relacionados con la atención materna y neonatal deberán tener prelación.

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La propuesta también incluye una obligación para hospitales, clínicas y proveedores: una vez reciban los recursos, deberán priorizar el pago de salarios, obligaciones laborales y aportes parafiscales de sus trabajadores, antes de atender otras deudas derivadas de la prestación de los servicios de salud.