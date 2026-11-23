Las reclamaciones por accidentes de tránsito registraron un aumento del 29 % durante septiembre de 2026, según el más reciente boletín de la ADRES. Durante ese mes, la entidad recibió 47.569 solicitudes relacionadas con la atención de personas lesionadas en siniestros viales, por un valor total de $118.662 millones. La cifra representa un incremento frente a septiembre de 2025, cuando se reportaron 36.876 reclamaciones por $96.298 millones.

El informe también muestra que los accidentes de tránsito concentraron el 98,4 % de todas las reclamaciones nuevas recibidas por la entidad durante septiembre. En cuanto al origen de las solicitudes, las IPS presentaron la mayoría, con 42.028 reclamaciones, equivalentes al 88,4 %. Les siguieron los profesionales independientes y prestadores sin clasificar, con 3.036 solicitudes, y los prestadores de transporte especial de pacientes, con 2.505.

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Por departamentos, el Valle del Cauca encabezó el listado nacional, con 11.724 reclamaciones, que representan el 24,6 % del total. Le siguieron Antioquia, con 4.436; Bogotá, con 4.307; Risaralda, con 4.144, y Córdoba, con 3.749. Sin embargo, al comparar las cifras con la población, Risaralda registró la mayor incidencia, con 4,13 reclamaciones por cada mil habitantes, seguido del Valle del Cauca, con 2,49, y Córdoba, con 1,88. El promedio nacional fue de 0,90.

Uno de los datos que llama la atención está relacionado con los vehículos que circulaban sin SOAT. De las 11.083 reclamaciones asociadas a vehículos identificados sin esta póliza, 10.710 tenían información sobre el tipo de vehículo involucrado. De ese grupo, 10.401 correspondieron a motocicletas, es decir, el 97,1 %. Además, la ADRES recibió 16.600 reclamaciones por accidentes en los que estuvieron involucrados vehículos no identificados, conocidos también como vehículos fantasma o en fuga.



Instalaciones de la Adres. Foto: Adres.

El boletín también permite conocer el perfil de las personas afectadas. La entidad registró 31.484 víctimas únicas asociadas a las nuevas reclamaciones presentadas durante septiembre: el 65 % eran hombres y el 34,9 % mujeres. Casi la mitad, el 49,7 %, tenía entre 20 y 39 años, lo que evidencia una importante concentración de casos en la población adulta joven.

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En materia de recursos, la ADRES informó que durante septiembre giró $122.000 millones a los prestadores de servicios de salud por reclamaciones relacionadas con accidentes de tránsito, eventos catastróficos y terroristas. Con corte a septiembre, los giros acumulados llegaron a $618.000 millones, un 10 % más frente al mismo periodo de 2025, cuando se habían pagado $562.000 millones.

Finalmente, el informe reportó 493 reclamaciones por indemnización por fallecimiento en accidentes de tránsito durante septiembre, por un valor de $19.015 millones. Aunque el número de solicitudes disminuyó frente al mismo mes del año anterior, el valor reclamado aumentó un 13,2 %.

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Las cifras reflejan el volumen de solicitudes que llegan a la ADRES para el reconocimiento de gastos derivados de estos accidentes. La entidad aclara que el valor reclamado no equivale necesariamente al dinero que termina pagando, pues cada solicitud debe pasar por un proceso de auditoría en el que se revisa el cumplimiento de los requisitos.