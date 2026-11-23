La Corte Constitucional declaró que el sistema de salud presenta fallas recurrentes, de carácter estructural, en el acceso y la disponibilidad de medicamentos. La decisión está en la Sentencia T-286 de 2026.

El fallo revisó 34 tutelas acumuladas, presentadas por usuarios contra EPS, IPS, operadores logísticos, gestores farmacéuticos y otras entidades. Los pacientes tenían tratamientos prescritos, pero al ir a reclamarlos les dijeron que no había existencias, que el punto de entrega no tenía disponibilidad, que había fallas logísticas o que había cambiado el proveedor.

Medicamentos en Colombia. Foto: Federación Médica Colombiana.

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Cuando acudieron a la tutela, ninguno había recibido el medicamento, lo que interrumpió abruptamente sus tratamientos. Varios contaron que la EPS solo entregaba los fármacos cuando era notificada de la tutela, y a veces solo tras el fallo o un incidente de desacato. Algunos ya habían presentado otras tutelas por el mismo medicamento.

En los casos concretos, la Corte ordenó a las EPS y a los gestores farmacéuticos entregar los medicamentos en 48 horas. Deben hacerlo de forma oportuna, continua y efectiva, con 72 horas de anticipación al agotamiento de cada ciclo y fijando la fecha cierta de la siguiente entrega. Además, no pueden trasladar cargas administrativas o logísticas al paciente.



En la mayoría de los expedientes también concedió el tratamiento integral para la enfermedad del paciente: consultas, procedimientos, medicamentos, insumos, exámenes y controles según el médico tratante. Cuando el paciente ya no estaba en la EPS demandada, o el medicamento había cambiado, ordenó agendar valoraciones médicas para decidir si el tratamiento continúa, se modifica o se suspende.

No todos los casos terminaron igual. En varios, el medicamento llegó durante el trámite y la Corte declaró la carencia actual de objeto, pero instó a las entidades a no repetir las fallas. En tres casos los pacientes fallecieron mientras la tutela estaba en curso, y en uno el amparo se declaró improcedente por falta de legitimación del agente.

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La Corte ordenó a la Superintendencia Nacional de Salud iniciar de inmediato actuaciones administrativas contra las entidades vinculadas a los 33 casos de fondo, entre ellas Nueva EPS, Salud Total, Sanitas, Suramericana, Compensar, Famisanar, Savia Salud, Cafam, Colsubsidio y Audifarma.

También le ordenó al Departamento Nacional de Planeación, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Nacional de Salud, fortalecer su función jurisdiccional, plan con metas al año e implementación a los dos años.

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También ordenó al Invima que, en un plazo de dos años, ponga en marcha un plan para simplificar, agilizar, automatizar y mejorar los procedimientos necesarios para otorgar los registros sanitarios de medicamentos.

A todas las EPS les dio tres meses para adoptar un protocolo que garantice la continuidad de los tratamientos. Debe incluir la prevención del desabastecimiento, la activación de redes alternas, la información verificable al usuario sobre fecha, lugar y gestor de entrega, y la explicación concreta de cada no entrega. También deben diseñar un plan de seguimiento directo a afiliados con discapacidad, enfermedades huérfanas y salud mental.

A los gestores farmacéuticos les exigió, también en tres meses, protocolos para garantizar el suministro. Esos protocolos deben proyectar las próximas tres entregas y establecer cómo se articularán con la EPS cuando haya fallas. Además, no podrán negar un medicamento por falta de stock en el canal institucional si hay inventario en el canal comercial.

Los responsables de droguerías y grandes superficies deben levantar alertas ante la compra inusual de grandes cantidades de medicamentos Foto: Acemi.

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Para el nivel institucional, ordenó al Invima diseñar en dos años un plan permanente para simplificar el registro sanitario de medicamentos. A la Comisión de Precios y al Ministerio de Salud les pidió una mesa técnica en tres meses para evaluar cómo la regulación de precios afecta la disponibilidad, y una política pública si se confirman dificultades. Al Ministerio de Salud le ordenó, además, cumplir el Auto 1282 de 2025, que exige un sistema público de información sobre abastecimiento de medicamentos.

La Corte instó al presidente a incluir la mejora de la entrega de medicamentos en el Plan Nacional de Desarrollo 2027-2031. También ordenó al Departamento Nacional de Planeación, en 30 días, evaluar cómo fortalecer a la Superintendencia, y al Gobierno garantizar los recursos para cumplir el fallo. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría deberán vigilar su cumplimiento, y las EPS y los gestores rendirán informes trimestrales durante un año.