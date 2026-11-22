La Procuraduría General de la Nación pidió a la Superintendencia Nacional de Salud adoptar las medidas necesarias para garantizar la atención de los afiliados de Nueva EPS y eliminar las barreras de acceso a los servicios médicos, tras la designación de un nuevo agente especial interventor para la entidad.

El Ministerio Público anunció que mantendrá el seguimiento preventivo a la EPS y exhortó a la Supersalud, como autoridad encargada de la inspección, vigilancia y control del sistema, a garantizar que esta nueva etapa de intervención se traduzca en soluciones concretas para los usuarios.

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Entre las prioridades señaladas por la Procuraduría están la entrega oportuna de medicamentos y tecnologías en salud, la realización de procedimientos médicos, la continuidad de los tratamientos y la recuperación de la suficiencia de la red de instituciones prestadoras de servicios de salud.

La entidad advirtió que las dificultades administrativas, financieras y operativas no pueden seguir afectando a los pacientes ni convertirse en obstáculos para recibir atención médica.



Uno de los puntos centrales del pronunciamiento tiene que ver con las dificultades territoriales que enfrenta la prestación de servicios para los afiliados de Nueva EPS.

La Procuraduría pidió identificar y atender los riesgos y las alertas existentes en departamentos como Cauca, Cesar, Chocó, La Guajira y Norte de Santander, además de otros territorios con una alta concentración de afiliados y niveles elevados de riesgo en la prestación de los servicios.

Procuraduría General de la Nación Foto: Procuraduría

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En ese sentido, solicitó conocer la valoración actual de estas situaciones, las medidas adoptadas para mitigarlas y las acciones previstas para evitar interrupciones en la atención de los pacientes.

El Ministerio Público insistió en que la intervención debe reflejarse en una prestación efectiva, oportuna, integral y continua de los servicios de salud, y no limitarse a cambios administrativos en la dirección de la entidad.

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El pronunciamiento se conoce después de que la Superintendencia Nacional de Salud designara a Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro como nuevo agente especial interventor de Nueva EPS, el 17 de noviembre de 2026.

Gutiérrez Sampedro asumió en reemplazo de Roberto José Tercero Solano Navarra y tendrá a su cargo la conducción de una nueva etapa del proceso de intervención de la aseguradora. Gutiérrez Sampedro ha estado al frente de entidades como la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), Capital Salud EPS y Gestarsalud.

La Procuraduría aseguró que verificará que tanto la gestión del nuevo interventor como las actuaciones de la Supersalud produzcan resultados para los afiliados y permitan superar las dificultades que afectan la continuidad de los tratamientos y el acceso a los servicios médicos.

