La atención médica desde el celular se ha convertido en una alternativa para quienes buscan evitar desplazamientos y resolver sus problemas de salud a distancia. Sin embargo, recibir indicaciones de un profesional por internet también implica condiciones que los pacientes deben conocer, especialmente cuando se trata de diagnósticos y medicamentos.

En Colombia, la Resolución 1644 de 2026 del Ministerio de Salud, expedida el 31 de julio, actualizó las reglas para prestar servicios de telemedicina. Entre sus disposiciones hay una que afecta directamente la manera en que médicos y pacientes utilizan aplicaciones como WhatsApp.

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¿Los médicos pueden seguir atendiendo pacientes por WhatsApp?

La aplicación podrá continuar utilizándose para solicitar citas, confirmar horarios, consultar trámites o recibir información sobre exámenes médicos. Sin embargo, no cumple los requisitos para funcionar como plataforma de telemedicina.

Esto significa que una conversación informal por WhatsApp no reemplaza una consulta médica formal, especialmente cuando se realizan diagnósticos o se indican tratamientos. Las consultas virtuales deberán contar con un profesional responsable, sistemas que protejan la información y el correspondiente registro en la historia clínica.



"El problema, entonces, no es una aplicación como WhatsApp. Es confundir un canal cómodo con una infraestructura clínica", explicó Dorian Rallón, director ejecutivo de Biofile.

FOTO: Sala de telemedicina- suministrada por FCV

¿Qué pasa con las fórmulas médicas enviadas por WhatsApp?

La resolución permite formular medicamentos durante determinados servicios de telemedicina, siempre que la prescripción sea realizada por un profesional autorizado, tenga una firma válida y quede registrada en la historia clínica.

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Por lo tanto, los pacientes podrán recibir una copia de su fórmula por medios digitales, incluido WhatsApp, siempre que provenga de una atención que cumpla las condiciones establecidas.

¿Qué derechos tienen los pacientes durante una consulta virtual?

Los usuarios podrán exigir información sobre el profesional que los atenderá, la plataforma utilizada y la protección de sus datos personales. También podrán solicitar una copia de la atención recibida y de las indicaciones médicas.

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Además, las EPS deberán facilitar el acceso a los servicios de telemedicina incluidos en los beneficios de salud, evitando barreras administrativas o tecnológicas.

La norma también prevé el uso de inteligencia artificial como herramienta de apoyo, aunque las decisiones médicas deberán permanecer bajo responsabilidad de los profesionales de salud.

Los prestadores que ya tenían habilitada la telemedicina cuentan con un periodo de adaptación de 12 meses desde la expedición de la resolución, para ajustarse a las nuevas disposiciones.

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“La salud digital no necesita menos canales; necesita mejores fronteras”, expresó Rallón.