El Invima emitió una alerta sanitaria por la venta de 11 suplementos dietarios y productos promocionados como adelgazantes que no cuentan con autorización sanitaria para su comercialización en Colombia. La entidad pidió a los consumidores evitar comprarlos y utilizarlos, debido a que no existe un respaldo certificado que permita verificar sus condiciones de calidad y seguridad.

Los productos se ofrecen por medio de diversos canales, entre ellos páginas de internet, redes sociales y establecimientos comerciales. La autoridad sanitaria advirtió que ninguno de los artículos incluidos en la alerta tiene un registro sanitario vigente que respalde su comercialización en el país.

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¿Cuáles son los 11 suplementos por los que alertó el Invima?

La lista incluye vitaminas, minerales, proteínas y otros componentes que se comercializan como complementos alimenticios. Estos son los productos señalados:



Magnesium Citrate, de Bluebonnet.

Formula V Vm-75, de Solgar.

Zinc Citrate, de Solgar.

Resveratrol 500 Mg, de Solgar.

Resveratrol Complex 1800 Mg, de Carlyle.

10-In-1 Magnesium Complex, de Vitalibre.

B-12 Sublingual Methylcobalamin, de Horbaach.

Iso 100 Hydrolyzed, de Dymatize.

Vitamin B12 Methylcobalamin, de Nutricost.

Zinc Caps, de Life Extension.

Ultraslim Gold cápsula.

Este último producto se promociona específicamente para bajar de peso. Sin embargo, el Invima señaló que no cuenta con autorización sanitaria como complemento dietario, medicamento, producto fitoterapéutico ni producto homeopático.



Desecharon más de 4.000 toneladas de medicamentos en Colombia Foto: referencia, Meta IA

¿Por qué el Invima pide consultar esta alerta sanitaria?

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De acuerdo con la entidad, los productos incluidos en la alerta son considerados fraudulentos porque no cuentan con el registro sanitario exigido para su comercialización en Colombia.

Este documento permite verificar aspectos relacionados con la procedencia de los artículos, sus fabricantes y el cumplimiento de los requisitos de calidad y seguridad establecidos en la regulación sanitaria.

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Al no tener la autorización correspondiente, no existen garantías de que estos suplementos hayan sido sometidos a evaluaciones para comprobar su composición, calidad, seguridad y eficacia. Por este motivo, su consumo representa un riesgo para quienes los adquieren sin conocer las condiciones bajo las cuales fueron elaborados.

¿Qué recomienda el Invima a quienes ya compraron estos productos?

La autoridad sanitaria pidió suspender de inmediato el consumo de los suplementos incluidos en la alerta y evitar adquirirlos por cualquier canal de venta.

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También recomendó reportar información sobre los establecimientos, páginas web o vendedores que distribuyan estos productos, con el propósito de facilitar las acciones de inspección y control.

La advertencia busca prevenir que estos artículos continúen comercializándose y que más consumidores los utilicen sin contar con garantías sanitarias.