El gasto en procedimientos de salud en Colombia alcanzó los 38,5 billones de pesos, de acuerdo con un análisis del Observatorio de Precios de la Adres y cálculos de Acemi.

Según las cifras, los regímenes contributivo y subsidiado concentran cerca del 74 % del gasto total, con 14,3 billones de pesos cada uno. Les siguen los planes voluntarios de salud, con 4,1 billones, y los regímenes especiales y de excepción, con 2,4 billones. En total, durante el periodo analizado se registraron cerca de 375 millones de servicios, con un costo promedio de 102.883 pesos por procedimiento.

Publicidad

Uno de los datos que más llama la atención es la diferencia en los precios promedio dependiendo de quién compra los servicios. Mientras en el régimen contributivo el valor promedio es de 92.853 pesos, en el subsidiado llega a 105.559 pesos. Sin embargo, el valor más alto aparece en el SOAT, donde cada procedimiento cuesta en promedio 206.789 pesos, una cifra 55,3 % superior a la registrada en el régimen contributivo. También se observan diferencias entre los prestadores: los independientes tienen un precio promedio de 157.438 pesos, frente a los 101.820 pesos de los privados y los 105.816 pesos de los públicos.

El análisis también evidencia que gran parte de los recursos se concentra en pocos procedimientos. Apenas 555 códigos representan el 5,8 % del total de procedimientos identificados, pero reúnen el 80 % del gasto. En contraste, los otros 8.966 códigos concentran el 20 % restante. Esto muestra cómo una parte reducida de los servicios demanda la mayor cantidad de recursos financieros del sistema de salud.



A estas diferencias se suma el comportamiento de los precios entre departamentos. El índice de precio relativo incluido en el informe muestra que existen territorios donde los servicios se cobran por encima del promedio nacional y otros donde están por debajo. Una situación que pone sobre la mesa la necesidad de analizar las condiciones de contratación, los costos de prestación y las diferencias entre los mercados regionales.

Las cifras permiten dimensionar cuánto dinero mueve la compra de procedimientos médicos en Colombia y muestran las diferencias que existen entre los distintos actores del sistema. El reto está en establecer qué factores explican estas variaciones y cómo garantizar que los recursos destinados a la atención de los pacientes se utilicen de manera eficiente, sin afectar la calidad ni el acceso a los servicios de salud.