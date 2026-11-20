La Superintendencia Nacional de Salud restableció las asambleas generales de accionistas de seis EPS que permanecen bajo intervención forzosa administrativa, con el propósito de fortalecer los mecanismos de control y exigirles a los interventores que rindan cuentas sobre el manejo de estas entidades.

La medida cobija a Nueva EPS, Asmet Salud, Capresoca, Emssanar, Famisanar y SOS. Los agentes especiales interventores deberán convocar las respectivas asambleas para presentar un diagnóstico actualizado de cada entidad y un balance de la gestión adelantada durante la intervención.

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Uno de los puntos centrales será la situación financiera. Los interventores tendrán que presentar los estados financieros para aprobación de los accionistas e informar sobre los giros realizados, además de exponer propuestas de reorganización que podrían incluir capitalizaciones, emisión de acciones y reorganización de activos y pasivos.

Sistema de salud. Foto: Freepik

También deberán entregar reportes periódicos sobre la conformación de la red de prestadores, el cumplimiento de las condiciones de habilitación y el estado de las peticiones, quejas y reclamos, así como las acciones de tutela y desacatos que continúan pendientes.



La Superintendencia también exigió información sobre la conformación y el funcionamiento de las juntas asesoras de acreedores, incluyendo sus reglamentos, convocatorias y actas de las sesiones.

La entidad aclaró que el restablecimiento de las asambleas no significa que los accionistas recuperen las facultades de administración ni que se modifiquen las atribuciones de los interventores o las funciones de inspección, vigilancia y control de la Supersalud.