Dormir es una necesidad fundamental para el funcionamiento del organismo. Sin embargo, las jornadas laborales, las preocupaciones y el uso de dispositivos electrónicos han llevado a muchas personas a reducir sus horas de descanso, sin dimensionar las consecuencias que esto puede tener para la salud.

De acuerdo con el psiquiatra estadounidense Daniel Amen, mantener este hábito a largo plazo puede afectar las capacidades cognitivas, especialmente la memoria y la concentración.

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El especialista, fundador de Amen Clinics y reconocido por sus investigaciones en neuroimagen cerebral, advierte que dormir menos de siete horas diarias puede interferir con procesos esenciales que ocurren en el cerebro durante la noche. Entre ellos se encuentra la eliminación de residuos metabólicos que se acumulan durante el día.

Según explicó Amen en declaraciones recogidas por The New York Post, durante el sueño el cerebro activa el sistema glinfático, encargado de facilitar la eliminación de determinadas sustancias de desecho. El psiquiatra compara este mecanismo con un lavado nocturno que permite al cerebro eliminar residuos y mantener su funcionamiento.



Cuando una persona duerme poco o tiene horarios de descanso irregulares, este proceso puede verse afectado. Como consecuencia, pueden aparecer dificultades relacionadas con la memoria, problemas de atención y lo que comúnmente se conoce como niebla mental, una sensación de confusión o dificultad para pensar con claridad.

Dormir Foto: referencia - Unsplash

Por esta razón, el especialista insiste en que los adultos deben procurar dormir al menos siete horas cada noche y establecer rutinas que permitan mantener una buena calidad del sueño.

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¿Cómo mejorar la calidad del sueño y evitar la pérdida de memoria?

Una de las principales recomendaciones de Daniel Amen consiste en establecer un horario fijo para acostarse. Esta rutina debe mantenerse incluso durante los fines de semana, pues los cambios constantes en los horarios pueden alterar el ritmo circadiano, que regula los ciclos de sueño y vigilia.

Otra de sus propuestas es implementar un llamado 'atardecer digital'. Esta estrategia consiste en apagar celulares, tabletas, computadores y otros dispositivos electrónicos al menos una hora antes de ir a dormir.

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La exposición a las pantallas durante la noche puede dificultar la conciliación del sueño y alterar los tiempos de descanso. En lugar de permanecer conectado a los dispositivos, Amen recomienda incorporar actividades que favorezcan la relajación, como leer un libro, escribir en un diario o tomar un baño caliente.

El ambiente de la habitación también puede influir en el descanso. Mantener una temperatura agradable, utilizar iluminación tenue y procurar condiciones que ayuden a disminuir el calor durante la noche son algunas de las medidas que pueden facilitar la preparación del cuerpo para dormir.

El método para dejar las preocupaciones antes de dormir

Las preocupaciones y los pensamientos repetitivos también pueden convertirse en obstáculos para conseguir un descanso reparador. Frente a esta situación, el psiquiatra propone una herramienta sencilla: elaborar un diario de preocupaciones.

Soñar con personas fallecidas es más común de lo que cree. Foto: Freepik

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La idea es dedicar aproximadamente 30 minutos antes de acostarse a escribir los asuntos que generan ansiedad, las tareas pendientes o las situaciones que ocupan la mente. De acuerdo con Amen, poner estos pensamientos por escrito puede ayudar a procesarlos y dejarlos de lado antes de dormir.

El especialista también menciona algunos suplementos que podrían contribuir a la relajación o a la regulación del sueño, entre ellos la melatonina, el magnesio, el 5-HTP y el ácido gamma-aminobutírico (GABA).

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No obstante, estos productos no representan una solución universal para los problemas de sueño. La evidencia científica sobre algunos de sus beneficios todavía es limitada y sus efectos pueden variar entre personas. Por ello, es importante consultar con un profesional de la salud antes de consumirlos.

En definitiva, dormir las horas suficientes no es solamente una cuestión de evitar el cansancio al día siguiente. Mantener buenos hábitos de descanso también contribuye al funcionamiento del cerebro y a procesos relacionados con la memoria, el aprendizaje y la atención.