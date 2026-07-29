Dormir mal ya no es normal: 1 de cada 3 adultos tiene insomnio; así lo están solucionando

Dormir bien dejó de ser algo natural para muchas personas. El ritmo de vida actual, el uso constante de pantallas y el estrés han hecho que descansar correctamente se convierta en un reto diario.

Hoy, el sueño ya no es un tema menor, sino una prioridad para millones. Según datos citados por la firma Research and Markets, el mercado global de soluciones para dormir podría superar los 127 mil millones de dólares para 2030. Este crecimiento está impulsado por problemas como la ansiedad, el estrés y los trastornos del sueño.

Además, organismos especializados en salud del sueño advierten que 1 de cada 3 adultos en el mundo presenta síntomas frecuentes de insomnio, lo que indica que dormir mal es un problema cada vez más común.

Desde Emma Colchón, su vocera Marina Casas explicó que este fenómeno se debe a que las personas son ahora más conscientes de cómo el descanso impacta su salud física y mental. Por eso, cada vez buscan más herramientas que les ayuden a desconectarse y dormir mejor.



Estas son las soluciones que están usando

Ante este panorama, muchas personas han comenzado a recurrir a diferentes alternativas para mejorar su descanso. Entre las más comunes están:



El uso de ruido blanco.

Aplicaciones de meditación.

Ejercicios de respiración.

Rutinas antes de dormir.

Persona durmiendo. Foto: Magnific.

Estas herramientas ayudan, por ejemplo, a reducir el ruido externo, calmar la mente o preparar el cuerpo para el descanso. Sin embargo, los expertos advierten que no son soluciones definitivas, sino apoyos que funcionan mejor cuando se combinan con buenos hábitos.

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También se ha puesto atención en factores que antes pasaban desapercibidos. La temperatura del cuarto, por ejemplo, influye directamente en la calidad del sueño, ya que el cuerpo necesita enfriarse para descansar bien. Si el ambiente es muy caluroso, la persona suele despertarse durante la noche.

Otro aspecto clave es el colchón y el soporte del cuerpo. Si no hay una buena alineación o distribución del peso, pueden generarse microdespertares que afectan el descanso, aunque la persona no siempre sea consciente de ello.

Los especialistas coinciden en que, más allá de la tecnología, la base para dormir bien sigue siendo la misma, mantener horarios constantes, reducir el uso de pantallas antes de acostarse y crear un ambiente adecuado para el descanso.

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En otras palabras, aunque las soluciones tecnológicas están en auge, dormir mejor sigue dependiendo en gran parte de hábitos simples que muchas veces se pasan por alto.