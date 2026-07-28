"La salud mental no es un insulto": el llamado a la clase política por el respeto y la privacidad

La Asociación Colombiana de Psiquiatría emitió un contundente llamado de atención dirigido a figuras públicas, políticos y medios de comunicación sobre el manejo de la información relacionada con las enfermedades mentales. En diálogo con Mañanas Blu, el doctor Diego Vargas, presidente de la asociación, enfatizó la necesidad de un trato digno y respetuoso, alejando la salud mental del terreno de la descalificación personal.

El estigma como barrera de acceso

Para el gremio médico, el uso peyorativo de términos clínicos no es un asunto menor, ya que tiene consecuencias directas en la salud pública. Según Vargas, el señalamiento público refuerza el estigma, que hoy constituye el mayor obstáculo para que los pacientes reciban tratamiento.

"Cuando nosotros estigmatizamos utilizando palabras como loco, paciente psiquiátrico, estamos ejerciendo una descalificación y un señalamiento que infortunadamente va en contravía de lo que es importante para la comunidad".



El impacto de este comportamiento se refleja en las estadísticas de consulta. Vargas alertó que, de diez personas que requieren apoyo profesional por situaciones que afectan su bienestar mental, siete optan por el silencio. "Siete personas no lo hacen precisamente por miedo a que sean señaladas o que sean estigmatizadas o discriminadas", puntualizó el especialista, resaltando que la forma en que la sociedad se refiere a estos temas importa para que las personas tengan acceso a sus tratamientos.

Salud mental después de la pandemia Foto: ImgFX, referencia

Enfermedades mentales frente a la salud física

Uno de los puntos clave de la intervención de la ACP es la normalización de las patologías mentales. El doctor Vargas señaló una clara doble moral en la forma en que se discuten los diagnósticos, comparándolos con enfermedades físicas tradicionales.

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"Muchas veces esa discriminación y ese señalamiento existe con las enfermedades mentales, pero nunca se hace relación, por ejemplo, a otro tipo de enfermedades, quizás como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares".

En ese sentido, recalcó que una condición de salud mental no debería incapacitar permanentemente a una persona para su vida profesional si recibe el acompañamiento adecuado.

"La depresión como cualquier otra enfermedad del cuerpo, de la mente, del cerebro, impacta precisamente la estabilidad y el bienestar de una persona y por lo tanto se requiere un tratamiento", explicó, añadiendo que una vez controlados y estabilizados, los pacientes pueden retornar a sus actividades con total normalidad bajo indicación médica.

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El derecho fundamental a la reserva clínica

La polémica también ha girado en torno a la divulgación de documentos médicos por parte de altos funcionarios del Estado, como el presidente Gustavo Petro, en relación con el caso de la funcionaria Angie Rodríguez.

Al respecto, Vargas fue enfático en que la historia clínica está protegida por la ley colombiana. "Es importante que todas las personas tienen y tenemos pues el derecho a la reserva de nuestra información clínica, de nuestra información de tratamientos, porque precisamente es de carácter privado, personal".

Escuche aquí la entrevista: