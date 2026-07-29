“Estamos viendo la medicina del futuro”: doctor Víctor Castillo por cirugía robótica desde Santander

En un hecho calificado como un hito para la medicina mundial, el Hospital Internacional de Colombia (HIC) y la Fundación Cardiovascular (FCV) realizaron con éxito una cirugía robótica transcontinental desde Santander hasta la India.

El doctor Víctor Raúl Castillo, CEO del complejo médico, habló en Mañanas Blu sobre este avance, mediado por robots e inteligencia artificial y que redefine las fronteras de la salud:

“Estamos viendo lo que va a ser la medicina del futuro”, enfatizó Castillo.

Cirugía a miles de kilómetros: El modelo "Videojuego"

Blu Radio. Cirugía a distancia desde el HIC a paciente en India //Foto: Blu radio

El procedimiento consistió en una cirugía bariátrica realizada a un paciente de 200 kilogramos ubicado en una ciudad de la India. El cirujano a cargo, el doctor Sudhir Srivastava, operó desde una consola en Bucaramanga utilizando el robot Mantra, un equipo de alta tecnología del cual la fundación ya adquirió cuatro unidades.

Castillo describió la técnica de forma sencilla para el público:

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“Eso es como unos joystick, como en los juegos de videojuegos modernos”, explicó.

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Mediante una pantalla tridimensional conectada a través de internet con el paciente, el cirujano pudo maniobrar los brazos robóticos remotos con total precisión.

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Seguridad y respaldo humano

A pesar de la distancia, la seguridad del paciente está garantizada por un protocolo estricto. Castillo aclaró que, aunque el cirujano principal esté remoto, en el quirófano local debe haber un equipo completo de instrumentadoras, anestesiólogos e ingenieros.

"Ante cualquier eventualidad técnica o caída de la conexión, el equipo local lo sigue operando de manera inmediata", afirmó.

La estabilidad de esta "cirugía virtual" es posible gracias a que el sistema está mediado por algoritmos de inteligencia artificial que mejoran la calidad de la imagen y aseguran la transmisión de la señal, superando las limitaciones de una comunicación digital convencional.

Finalmente, con más de 100 pacientes ya operados localmente, el hospital busca democratizar esta tecnología.

“No vamos a hacer discriminación, vamos a cobrar exactamente lo mismo. La EPS la autoriza sin problema”, enfatizó el doctor Castillo.

Escuche la entrevista aquí: