“No es solo cerrar el pico”, dice mujer encadenada que pide cirugía bariátrica

urgente a la EPS mixta Sabia Salud, tras tres años de súplicas.

Alejandra Salazar, de 28 años y 130 kilos, cuenta que llevan más de tres años suplicando por la cirugía bariátrica y asegura que decidieron encadenarse a las instalaciones de Sabia Salud, EPS que respondió que el 5 de diciembre autorizarían las intervenciones.

Salazar comenta que su petición no es estética y sí meramente de salud porque el ejercicio y las dietas no le funcionan, “he ensayado con todo desde muy niña pero no me ha servido nada”, aseguró en Mañanas BLU. Además, relata que siempre ha sufrido rechazo laboral a pesar de haber estudiado. Incluso, por su tamaño tiene dificultades para tomar servicio de transporte público.

“A muchos les queda muy fácil decir que coma bien, pero cuando no hay nada más que comer toca arroz, yuca y papa. Puedo hacer una dieta y bajo de peso, pero el estómago es inteligente y guarda reserva y ataca con gastritis o problemas del colon”, dijo Alejandra Salazar, a quien una dieta de nutricionista le cuesta $160 mil mensuales.