Las enfermedades respiratorias pueden tener consecuencias que van mucho más allá de la tos, la fiebre o las dificultades para respirar. Algunas infecciones, especialmente cuando requieren hospitalización, también podrían repercutir en el funcionamiento de otros órganos y aumentar el riesgo de desarrollar complicaciones cardiovasculares, una situación que genera especial preocupación entre los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas.

Una de estas afecciones es la neumonía, una infección que compromete principalmente los pulmones, pero cuyos efectos podrían extenderse al corazón y al sistema circulatorio. Una investigación publicada en la revista científica JAMA encontró una asociación entre la hospitalización por esta enfermedad y una mayor probabilidad de presentar problemas cardiovasculares, entre ellos infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y muerte por enfermedad coronaria.

Publicidad

El hallazgo cobra relevancia durante el mes mundial de la Neumonía, una fecha que busca generar conciencia sobre la prevención y las consecuencias de esta infección, que puede afectar a personas de todas las edades.

El estudio, que analizó dos grupos de adultos en Estados Unidos, encontró que los participantes de 65 años o más tenían aproximadamente cuatro veces más riesgo de presentar un evento cardiovascular durante los primeros 30 días posteriores a una hospitalización por neumonía. Aunque esta probabilidad disminuyó progresivamente durante el primer año, se mantuvo alrededor de 1,5 veces por encima de lo habitual en los años siguientes.



Foto: AFP

Esto no significa que todas las personas que desarrollen neumonía vayan a sufrir un infarto o una enfermedad cardíaca. Sin embargo, los resultados muestran que una infección respiratoria grave puede tener repercusiones que van más allá de los pulmones y que requieren atención médica durante la recuperación.

Publicidad

¿Por qué la neumonía podría aumentar el riesgo de infarto?

La relación entre esta infección respiratoria y las complicaciones cardiovasculares estaría vinculada, entre otros factores, con la respuesta inflamatoria que activa el organismo para combatir la enfermedad.

Cuando una persona desarrolla neumonía, su sistema inmunológico pone en marcha diferentes mecanismos para enfrentar los virus o bacterias responsables. Este proceso genera una respuesta inflamatoria que, en determinados pacientes, puede afectar otros órganos y sistemas del cuerpo.

Publicidad

De acuerdo con los investigadores, la inflamación podría ser uno de los mecanismos que explican el aumento de eventos cardiovasculares después de una hospitalización por esta enfermedad.

Por esta razón, los adultos mayores y quienes tienen enfermedades crónicas necesitan especial atención, pues pueden presentar mayores complicaciones durante la infección y después de superarla.

Al respecto, la doctora María Gabriela Ábalos, líder médica de Vacunas de Pfizer para Latinoamérica, señaló la importancia de abordar la prevención desde una perspectiva integral.

Publicidad

"La neumonía puede tener consecuencias más allá de los pulmones, por lo que es importante considerar la salud integral, especialmente en las personas mayores y en quienes viven con enfermedades crónicas", explicó la especialista.

¿Cómo prevenir la neumonía y reducir el riesgo de complicaciones?

La neumonía es una infección respiratoria aguda que puede ser provocada por diferentes virus y bacterias. Su gravedad varía según la edad y las condiciones de salud de cada paciente, por lo que puede ocasionar desde síntomas leves hasta complicaciones que requieren hospitalización.

Publicidad

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la vacunación como una medida importante para prevenir esta enfermedad. A esto se suman otras acciones cotidianas que ayudan a disminuir la transmisión de microorganismos respiratorios:



Cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar.

Desechar inmediatamente los pañuelos desechables después de utilizarlos.

Lavarse las manos frecuentemente, especialmente después de toser o estornudar.

Limitar el contacto cercano con familiares y amigos cuando se presentan síntomas de una infección respiratoria.

También es importante buscar atención médica cuando aparecen síntomas respiratorios que generan preocupación y mantener los controles de salud, especialmente si se pertenece a un grupo de mayor riesgo.

Aunque la prevención de la neumonía suele asociarse con la protección durante la infancia, esta enfermedad también representa un riesgo para los adultos mayores de 65 años y las personas que viven con condiciones de salud preexistentes.

Por eso, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) promueve un enfoque de inmunización a lo largo de la vida. Esta perspectiva reconoce que las necesidades de protección cambian con la edad y que la vacunación no debe limitarse a los primeros años de vida.

Publicidad

Durante el mes mundial de la Neumonía, el llamado de los especialistas es a no subestimar esta infección ni concentrar su atención únicamente en los síntomas pulmonares. La detección oportuna, las medidas de prevención, la vacunación según las recomendaciones médicas y el seguimiento después de una hospitalización son aspectos fundamentales para proteger la salud integral.