La cartera del sector farmacéutico llegó a $5,16 billones en septiembre de 2026, de los cuales $1,45 billones corresponden a obligaciones vencidas, es decir, que superaron los plazos establecidos por los laboratorios para recibir el pago. Así lo reveló Afidro, al presentar el más reciente balance de la situación de cartera de sus afiliados, correspondiente al tercer trimestre del año.

De acuerdo con el informe, el 28,2 % de las cuentas por cobrar se encuentra en mora. Aunque esta cifra representa una reducción frente a septiembre de 2025, cuando el indicador alcanzaba el 35,5 %, el gremio advirtió que persisten dificultades en el recaudo de los recursos y en el pago de las obligaciones más antiguas.

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Uno de los datos que preocupa al sector es el tiempo que tardan los laboratorios en recuperar el dinero por los medicamentos que ya entregaron. La rotación de cartera pasó de 125 días en diciembre de 2023 a 177 días en septiembre de 2026. Esta cifra se mantiene en el mismo nivel registrado un año atrás.

El panorama también cambia cuando se incluyen los recursos que los laboratorios han retirado de sus balances porque consideran que difícilmente podrán recuperarlos. Según Afidro, estos castigos de cartera acumulan $573.000 millones. Al incorporar ese valor al cálculo, el indicador de vencimiento aumenta del 28,2 % al 35 %, lo que significa que más de una tercera parte de las cuentas por cobrar está por fuera de los plazos establecidos.



Medicina Foto: referencia, Flow

En cuanto a los principales deudores, los gestores farmacéuticos concentran la mayor parte de la cartera, con $3,13 billones, equivalentes al 60,6 % del total. De ese monto, $863.000 millones están vencidos, lo que representa el 27,5 % de las obligaciones con estos operadores, encargados de actividades relacionadas con la dispensación de medicamentos en el país.

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Sin embargo, el gremio llamó la atención sobre el envejecimiento de las deudas. La cartera con los gestores farmacéuticos que supera los 366 días pasó de representar el 7,7 % en septiembre de 2025 al 17 % en septiembre de 2026. Esto indica que, aunque hay una reducción en el porcentaje general de cartera vencida, las obligaciones más antiguas siguen creciendo.

Afidro señaló que la mejora en algunos indicadores durante 2026 está relacionada con el aumento del flujo de recursos hacia el sistema de salud y los pagos asociados al presupuesto máximo. No obstante, advirtió que una parte importante de esos recursos se está destinando a obligaciones corrientes y no necesariamente a saldar las deudas acumuladas de años anteriores.